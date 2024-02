Ukrajnai háború

Zelenszkij az ukrán hadsereg reformját jelentette be a főparancsnok leváltását követően

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hadsereget érintő fontos változtatásokat jelentett be csütörtök este azt követően, hogy felmentette tisztségéből Valerij Zaluzsnijt, az ukrán fegyveres erők főparancsnokát, és a helyére Olekszandr Szirszkij vezérezredest nevezte ki.



Az Ukrajinszka Pravda online portál összefoglalója szerint Zelenszkij a terveket ismertetve ismét sürgette, hogy minden első vonalbeli alakulathoz jussanak el a hatékony nyugati fegyverek.



Bejelentette, hogy új fegyvernemet is létrehoznak, a pilóta nélküli harcrendszereket.



Az irányítást illetően célként fogalmazta meg, hogy az egész hadseregben kiépítsenek egy működő rotációs rendszert, amely egyes alakulatoknál, illetve a határőrségnél már működik.



Kiemelte az ukrán elnök azt is, hogy a katonák kiképzésében minőségi javulásra van szükség. Leszögezte, hogy csak megfelelően kiképzett katonák mehetnek a front első vonalába.