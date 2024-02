Zelenszkij leváltotta az ukrán fegyveres erők főparancsnokát

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felmentette csütörtökön Valerij Zaluzsnijt a fegyveres erők főparancsnokának tisztségéből, a helyére pedig Olekszandr Szirszkij vezérezredest, a szárazföldi erők parancsnokát nevezte ki.



"Mától új vezetői csapat áll az ukrán fegyveres erők élén. Azt akarom, hogy a háború megítélése egységes legyen katonáink körében, Robotinében és Avgyijivkában, valamint a vezérkarban és a haditanácsban" - írta Zelenszkij a Telegramon.



Zelenszkij bejelentése előtt nyilvánosságra hozta, hogy a nap folyamán megbeszélést folytatott Zaluzsnijjal a hadsereg vezetésének megújításáról. A Facebookon azt írta, felkérte Zaluzsnijt, hogy a jövőben is "maradjon a csapatban".

I met with General Valerii Zaluzhnyi.

I thanked him for the two years of defending Ukraine.

We discussed the renewal that the Armed Forces of Ukraine require.

We also discussed who could be part of the renewed leadership of the Armed Forces of Ukraine.

The time for such a renewal... pic.twitter.com/tMnUEZ3BCX