Demonstráció

Többeket őrizetbe vettek a spanyolországi gazdatüntetések második napján

A tiltakozók a katalán kormányzati palota előtt egy koporsót helyeztek el, ezzel jelezve, hogy a gazdálkodók megsemmisülése a teljes ellátási lánc végét jelenti. 2024.02.08 09:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hatóságok hat embert vettek őrizetbe és százakat megbírságoltak szerdán a spanyolországi gazdatüntetések második napján.



A komolyabb incidensek a granadai agglomerációban található Santa Fé közelében történtek, ahol a csendőrök az engedély nélküli tiltakozó akció leállítására, a fogalmi akadály megszüntetésére szólítottak fel. Három embert hatóság elleni erőszak, hármat pedig engedetlenség miatt vettek őrizetbe.



Mivel az útlezárások, forgalomlassító megmozdulások többségét nem jelentették be, a hatóságok országszerte százakat bírságoltak meg.



Feszült pillanatok alakultak ki a csendőrökkel a kelet-spanyolországi Castellónban, ahol a kikötőbe vezető utat blokkolták a gazdák meggyújtott gumiabroncsokkal. A csendőrség itt feloszlatta a megmozdulást.



Az alulról szerveződő, egyéni kezdeményezésekből induló akcióban szerdán is több nagyváros bevezető útjai zárták el időszakosan traktorosok. Hatalmas torlódások alakultak ki Katalónia, Valencia, Kasztília-La Mancha, Andalúzia, Aragón, Murcia, Extremadura tartományok legfontosabb közlekedési útvonalain.



Kilencórányi lassított haladással az autópályán, a katalán gazdák 1250 traktorból álló menetei késő délután érték el Barcelona városát. A járművek a belváros főútjain parkoltak le.



A tiltakozók a katalán kormányzati palota előtt egy koporsót helyeztek el, ezzel jelezve, hogy a gazdálkodók megsemmisülése a teljes ellátási lánc végét jelenti.



Képviselőik 16 fős csoportját Pere Aragonés katalán elnök fogadta.



"Ezek jogos követelések egy nagyon nehéz időket átélő ágazattól. Úgy érzik, hogy lehet jobban csinálni a dolgokat, hogy az árak nem igazságosak, hogy a bürokrácia megfojtja őket" - fogalmazott a találkozót követő esti sajtótájékoztatón David Mascort, a tartományi kormány vidékpolitikai tárcavezetője, hangsúlyozva, hogy a gazdák követeléseit a katalán kormány "magáénak érzi".



Mint mondta, abban állapodtak meg, hogy egy héten belül újra találkoznak, és pontról pontra elemzik a felmerült kérdéseket. Engedélyezte továbbá, hogy a traktorok éjszakára a városban maradjanak.



A gazdatüntetések a spanyol parlamentben is napirendre kerültek, amelyben Pedro Sánchez miniszterelnök ellenzéki kérdésekre válaszolva ígéretet tett az élelmiszerlánc-törvény megerősítésére, a veszteséges értékesítés kiküszöbölésére és a viszonosság elvének megvalósítására a külföldi termékek behozatali feltételei között.



A kormány "szavakban és tettekben is a vidék mellett van" - jelentette ki.

En Santa Fe , Granada , la Guardia Civil descubre lo que es enfrentarse a quienes se parten el lomo a currar de sol a sol .

Muchos huevos con ciudadanos de a pie y poquitos cojones con los marrones que nos invaden día si y día también. pic.twitter.com/kdUg3xgPTj — Andrea ⚡⚡ (@Andreaaa_rmcf) February 7, 2024

A közúti forgalmat akadályozó megmozdulások miatt a közlekedési minisztériumhoz fordult a Spanyol Teherszállító Szervezetek Nemzeti szövetsége (Fenadismer) és a Spanyol Teherszállítási Szövetség (CETM). Emellett arra kérték a gazdákat, hogy ne ejtsék "túszul" a közúti szállítást, mert annak a legnagyobb vesztesei a fuvarozók, a cégek, az egyéni vállalkozók és a sofőrök lesznek.



A tüntetések csütörtökön is folytatódnak, mivel a három legnagyobb érdekképviselet, a COAG, az UPA és az ASAJA már korábban az utakra hívta a gazdákat erre az időpontra, február 21-ére pedig a spanyol agrárminisztérium épületéhez szerveznek tüntetést.



Múlt héten közreadott kiáltványukban tiltakozásukat fejezték ki amiatt, hogy a harmadik országokból importált olcsó mezőgazdasági termékek lenyomják az uniós és spanyol termékek árát, miközben nem felelnek meg az EU-s normáknak.



Mint írták, az európai és a spanyolországi mezőgazdasági szektor egyre növekvő frusztrációba és nyugtalanságba süllyed a nehéz körülmények és az EU-szabályok által generált fullasztó bürokrácia miatt.



Akcióikkal egy olyan ambiciózus cselekvési tervet követelnek, amely európai, belföldi kormányzati és tartományi szintű intézkedéseket is tartalmaz az aszályból, az ukrajnai háborúból, a közös agrárpolitikából és a munkaügyi kérdésekből adódó problémák kezelésére.