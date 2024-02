Izraeli-palesztin

Az izraeli miniszterelnök elutasította a Hamász tűzszüneti és túszelengedési alkuját

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a helyi televíziókban is közvetített nyilatkozatban utasította el szerda este a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet tűzszüneti és túszelengedési alkuját.



Netanjahu szerint a Hamász követeléseinek elfogadása nem a túszok szabadon bocsátásához, hanem újabb mészárláshoz vezetne. Az izraeli miniszterelnök sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a Hamászra folyamatosan katonai nyomást kell gyakorolni az általa a Gázai övezetbe túsznak elhurcolt izraeliek szabadsága érdekében.



"Minden pillanatban rájuk gondolok, ígérem, soha nem adjuk fel az elraboltak szabadon engedéséért teendő erőfeszítéseket" - üzente a kormányfő a túszok családtagjainak, akik a megállapodás aláírását követelik szeretteik hazatérése érdekében.



A Hamász szerdán jelentette be, hogy új tűzszüneti javaslatot készített, amelyben a túszok és rabok kölcsönös szabadon engedése, valamint az izraeli csapatok Gázai övezetből való kivonulása is szerepel.



Netanjahu este azt is közölte: utasította a hadsereget, hogy készüljön fel összecsapásokra Rafahban, a palesztin övezet déli részén, az egyiptomi határnál, valamint a Gázai övezet középső részén található két menekülttáborban. "A győzelem elérhető távolságban van. Nem évek vagy évtizedek, hanem hónapok kérdése" - vélekedett, s hangsúlyozta, hogy a "teljes győzelem" magában foglalja az elraboltak kiszabadulásának elérését is.



A kormányfő egyértelművé tette, hogy Izrael megszünteti az együttműködést az UNRWA-val, a palesztinokat támogató ENSZ-segélyszervezettel, mert szerinte a Hamász lefoglalja a gázaiaknak szánt humanitárius segélyek hatvan százalékát.



A már szabadon engedett és Izraelbe visszatért túszok szerda este a Hamász feltételeinek elfogadását követelték a miniszterelnöktől. "Én is ott voltam, de aztán kiengedtek. A barátaim még mindig ott vannak. Néhányan közülük már nem élnek. Önhöz fordulok, Netanjahu úr! Minden öntől függ. Attól tartok, hogy ha folytatja a +Hamász felszámolásának+ kísérletét, akkor nem maradnak túszok, akiket megmenthetnénk" - mondta a korábban kiszabadult Adina Móse a sajtónak.