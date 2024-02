Világvége

Hatalmas erdőtűz tombol Chilében, még Szijjártó is kifejezte Magyarország együttérzését

Magyarország együttérzését fejezte ki chilei kollégájának a valparaísói erdőtűz áldozatai és családtagjai iránt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.



Az Alberto van Klaveren Stork chilei külügyminiszternek címzett - az MTI-hez is eljuttatott levelében - a magyar tárcavezető azt írta, nagy megdöbbenéssel értesült a pusztító valparaísói tűzről, amely rendkívüli emberéleteket követelt, és súlyos anyagi és természeti károkat okozott.



"Hadd fejezzem ki Magyarország szolidaritását ebben a nehéz helyzetben önöknek, és mindenekelőtt az áldozatoknak és családtagjaiknak, valamint Chile polgárainak" - fogalmazott Szijjártó Péter.



A külgazdasági és külügyminiszter elismerését fejezte ki a lángok ellen hősiesen küzdő tűzoltóságnak és katonaságnak a civilek védelmében tett erőfeszítéseikért.



"Gondolataim és imáim azokkal vannak, akik veszteségeket szenvedtek, kívánok nekik minden erőt ennek a tragédiának a feldolgozásához" - zárta levelét Szijjártó Péter.



A Chile Valparaíso megyéjében pénteken délután kezdődött erdőtűz a közelben található településekre is átterjedt, vasárnap délelőttre a jelentős természeti káron túl számos emberáldozatot követelt. A beszámolók szerint már jóval 100 feletti az elhunytak száma és óriási anyagi károk keletkeztek. Gabriel Boric elnök a 2010. évi februári földrengéshez hasonlította a tűzvész következményének mértékét és a tűz megfékezése után kezdődő helyreállítást, és 2 napos nemzeti gyászt hirdetett.



A tárca közlése szerint az oltási és mentési munkálatokat a chilei Katasztrófavédelmi és -megelőzési Államtitkárság koordinálja (SENAPRA), ugyanakkor a Külügyminisztériumban is létrejött egy válságstáb Alberto van Klaveren Stork miniszter vezetésével. A SENAPRA megkezdte annak a listának az összeállítását, melynek biztosításához Chile nemzetközi segítséget fog kérni. Az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusa készen áll a kérés fogadására.



A latin-amerikai országok mellett már Ferenc pápa is szolidaritását fejezte ki a chilei népnek a természeti katasztrófában elszenvedett veszteségekért.