Izraeli-palesztin

Túlzsúfolttá váltak az izraeli börtönök

A háború kezdete óta jelentősen megnőtt zsúfoltság miatti súlyos börtönviszonyokról számolt be a Jediót Ahronót című újság hírportálján kedden bemutatott hivatalos jelentés.



Az Hamász iszlamista terrorszervezet támadása miatt október 7-én kitört háború kezdete óta jelentősen megnőtt a zsúfoltság az izraeli börtönökben, több ezer fogoly a földre helyezett matracokon alszik a cellákban.



A háború kezdete óta 3400 új biztonsági foglyot, főként a Hamász elfogott fegyvereseit, valamint a ciszjordániai razziákon terrortevékenység miatt letartóztatott palesztinokat zártak börtönbe.



A rabok nagy száma miatt a börtönhatóság "büntetés-végrehajtási vészhelyzetet" hirdetett, amely a bűnügyi - köztörvényes, és nem biztonsági vétség miatt fogva tartott - foglyok mintegy ötödének az elzárási körülményeit is rontja, s emiatt sérülhetnek a bebörtönzöttek alapjogai.



Az államilag kirendelt ügyvédek szervezetének kedden közölt jelentése szerint képviselőik börtönökben tett látogatásain sok esetben alkalmatlan higiéniai körülményeket láttak, nem megfelelő szellőztetést tapasztaltak, a foglyok legfontosabb felszerelései is hiányoztak.



A zsúfoltság miatt növekedett a bebörtönzötteket fenyegető stressz és szorongás, amely súrlódásokhoz vezethet a foglyok között valamint a börtönszemélyzettel, s veszélybe sodorhatja a terápiás és rehabilitációs eredményeket.



A nemzetközi jog szerint kegyetlen, embertelen és megalázó büntetésnek minősül egy rab három négyzetméteres, vagy annál kisebb területen tartása, de az izraeli foglyok közel felének nem jut ekkora tér.



A háború előtt 16 353 embert tartottak fogva Izraelben, ahol jelenleg 20 113 bűnügyi és biztonsági foglyot őriznek. Izraelben a börtönökben fogva tartottak negyven százalékának bűnösségét még nem mondta ki bíróság.