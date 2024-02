Csoda

Öt év kóma után az anyja viccén nevetve ébredt fel egy nő

A most 41 éves nő négy évig és 11 hónapig volt kómában, gyakorlatilag már senki nem számított arra, hogy felébred. 2024.02.06 07:32 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Michigan állambeli Nilesból származó Jennifer Flewellen még 2017. szeptember 25-én, 35 évesen szenvedett autóbalesetet, azután kórházba került. A most 41 éves nő négy évig és 11 hónapig volt kómában, gyakorlatilag már senki nem számított arra, hogy felébred - írja az Unilad cikkére hivatkozva az Index.



"Végig azt mondták nekünk, hogy anoxiája van, és hogy az agykárosodás miatt soha nem fog felébredni, de soha ne mondd, hogy soha" - mondta az anya.



Means elárulta, hogy 2022 augusztusában épp egy viccet mesélt a lányának, amikor a nő bólogatni és mosolyogni kezdett. Az anya először megijedt, mert a többéves kóma alatt nem látott még ilyet. A nő megjegyezte, hogy azért a lánya nem teljesen ébredt fel a vicc hatására, mert beszélni még nem tudott, viszont a bólogatás is egyfajta csodának minősül.



Mint mondta, azóta Flewellen egyre "erősebb", olyannyira, hogy tavaly októberben már el tudott menni a fia focimeccsére is. Most abban bízik a család, hogy hamarosan újra beszélni és járni fog, a család pedig azóta elindított egy GoFundMe-t, hogy segítsen fedezni a Flewellen felépüléséhez szükséges kezelés költségeit, továbbá az összegből biztosítanának a nőnek egy mozgássérültfurgont, és otthonát is akadálymentesítenék.

