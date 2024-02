Illegális bevándorlás

Csoportos erőszakot követtek el fiatalkorú egyiptomiak egy kiskorú lányon Szicíliában

Bevándorlóként Olaszországba érkezett hét egyiptomi fiatalt, köztük két kiskorút tartóztattak le egy 13 éves lány elleni nemi erőszakért a szicíliai Cataniában, az elkövetőket hétfőn állítják bíróság elé.



Az ügyben Giorgia Meloni miniszterelnök is felemelte szavát, szolidaritását fejezve ki az áldozatnak. "Az olasz állam jelen van, és biztosítani fogja az igazság szolgáltatását" - hangoztatta a kormányfő.



Kijelentette, hogy az eset őt is nagyon megrázta.



Határozottabban fogalmazott Matteo Salvini miniszterelnök-helyettes: "Ne gyertek nekem azzal, hogy toleranciáról beszéltek, meg arról, hogy tévedésről van szó. Ilyen borzalmakkal szemben nem lehetséges a kegyelem, egyetlen orvoslás van: a kémiai kasztrálás."



Hozzátette, hogy a nemi erőszak büntetésének szigorításáról pártja, a Liga minél előbb törvényjavaslatot nyújt be a parlamentben.



A csoportos erőszakot január 30-án a kora esti órákban követték el Catania városának egyik parkjában, a Villa Belliniben. A városban ünnepnap volt, a park tele volt emberekkel.



A 13 éves lány a parkban sétált egy 17 éves olasz fiú társaságában, amikor az egyiptomi fiatalok csoportja körbevette őket. A fiút bántalmazták és lefogták, a kislányt a park nyilvános vécéjében ketten megerőszakolták. A nemi erőszakot elkövetők kiskorúak voltak.



A fiatal párnak végül sikerült elmenekülnie és segítséget kérnie.



Az elkövetők az erőszak után visszamentek a nekik fenntartott bevándorlóközpontba, de néhány óra leforgása alatt őrizetbe vették őket. A DNS-minták alapján történt az azonosítás.



A bűncselekmény hírét a hatóságok csak most hozták nyilvánosságra, először a szexuális erőszakot jelentették be, később tették hozzá, hogy az elkövetők egyiptomiak, akik illegális bevándorlóként érkeztek Olaszországba.



A hét fiú 2021 novembere és 2023 márciusa érkezett Szicíliába felnőtt kíséret nélkül. Mindannyian tizennyolc év alattiak voltak, de az erőszak elkövetésekor négyen már nagykorúnak számítottak. Jelenleg hárman börtönben várnak a bírósági tárgyalásra, egy fiú házi őrizetben van, a többieket pedig egy másik bevándorlóközpontban helyezték el.



Ezzel egy időben egy 22 éves, az afrikai Guineából származó fiatalember öngyilkosságot követett el a Rómához közeli Ponte Galeria kiutasítási központjában vasárnap hajnalban. Társainak elmondása szerint a fiatalember azért keseredett el, mert táborba került, és kiutasítás várt rá, holott korábban azt remélte, hogy Olaszországba való megérkezése után munkát talál, és el tudja majd tartani otthon hagyott családját.



A halálhírre a tábor lakói tiltakozásként kövekkel támadtak a központ személyzetére, felgyújtottak egy rendőrautót, és megpróbáltak kitörni a táborból. A hatóságok könnygázzal válaszoltak.