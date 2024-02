Erőszak

Késeléses támadás a párizsi vasútállomáson - videó

A rendőrség kizárta a terrorizmust, mint indítékot a késeléses támadásban, amelyet állítólag egy Maliból származó hajléktalan férfi követett el. 2024.02.04 08:49 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Három ember megsérült abban a késelésben, amelyet feltehetően egy mali állampolgár követett el szombaton a párizsi Gare de Lyon vasúti csomópontnál - közölte a rendőrség az AFP-vel.



A párizsi ügyészség nyomozást folytat a támadás ügyében, amelynek következtében egy személy súlyos sérüléseket szenvedett a hasán, két másik pedig könnyű sérüléseket.



"A gyanúsított nem kiáltott (vallási jelszavakat) a támadás során" - mondta az AFP-nek egy rendőrségi forrás, Laurent Nunez párizsi rendőrfőnök pedig megerősítette, hogy nem áll fenn a gyanú, hogy a támadás mögött terrorizmus állt volna. A nemzeti terrorizmusellenes ügyészség mindazonáltal "figyelemmel kíséri az eljárást" a nyomozással kapcsolatban - írja az AFP.



A késsel és kalapáccsal felfegyverkezett férfi "pszichiátriai problémákkal" küzdő hajléktalannak tűnt - mondta Nunez a médiának. Állítólag járókelők fékezték meg, akik a vasúti rendőrség helyszínre érkezéséig fogva tartották.



Amikor személyazonossági igazolványt kértek tőle, a rendőröknek bemutatott egy olasz jogosítványt, amelyből kiderült, hogy 32 éves. A hatóságok szerint olasz tartózkodási engedély és gyógyszerek is voltak nála, amikor őrizetbe vették.



"Köszönet azoknak, akik legyőzték azt a férfit, aki ezt az elviselhetetlen tettet végrehajtotta" - írta Gerald Darmanin belügyminiszter szombaton az X-en (korábban Twitter) közzétett bejegyzésében.



Az incidens rövid ideig késést okozott a Párizsba közlekedő vonatjáratokban, a vasúttársaság, az SNCF csak "bűncselekményre utaló szándékú cselekményről" beszélt a francia főváros tranzitforgalmi csomópontjánál, ahol évente több mint 100 millió utas fordul meg.



Párizs még ebben az évben otthont ad a 2024-es olimpiának, és 15 millió látogatót vár a városba, ami a biztonsági szolgálatokat a végletekig igénybe veszi. Nunez a játékok biztonságáért is felel.



Tavaly nyáron Franciaország-szerte zavargások törtek ki, miután a rendőrség Párizs Nanterre külvárosában, egy közlekedési ellenőrzés során lelőtt egy 17 éves algériai származású fiatalembert. A több ezer letartóztatott közül a legtöbben 17 és 18 év közöttiek voltak. A felelős rendőrt emberöléssel vádolták meg, de ez az intézkedés nem tudta elfojtani a Franciaország határain túlra is kiterjedő zavargásokat.



Az országos bűnüldözési szigorítás következtében minden eddiginél több ember került francia börtönökbe, az ország bebörtönzött lakosságának száma 2022-ben először haladta meg a 73 ezret. A beszámolók szerint a fogvatartási intézmények annyira túlzsúfoltak, hogy foglyok ezrei kénytelenek a padlón lévő matracokon aludni.