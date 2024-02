Illegális bevándorlás

Brit lap: a londoni belügy szerint Törökország nem biztonságos hazatelepítési célország

Szombati brit lapértesülés szerint a londoni belügyminisztérium nem tartja biztonságosnak Törökországot a Nagy-Britanniába illegálisan belépő török menedékkérők hazatelepítési célországaként. 2024.02.03 21:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A The Times című konzervatív brit napilap idézi a belügyi tárca egy belső vizsgálati jelentését, amely leszögezi, hogy Törökország "nem felel meg azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján általánosságban biztonságosnak lenne tekinthető".



A konzervatív párti brit kormány az Albániával megkötött hazatelepítési egyezményhez hasonló megállapodást szeretne aláírni Törökországgal.



A londoni alsóház belügyi bizottságának nemrégiben összeállított átfogó helyzetértékelése szerint 2022-ben több mint 12 ezer albán kelt át csónakkal illegálisan, embercsempészek által szervezett csoportokban a La Manche-csatornán Angliába, a Tiranával kötött kétoldalú hazatelepítési megállapodás hatására azonban számuk tavaly 90 százalékkal csökkent.



A The Times által látott belügyminisztériumi leirat szerint azonban a Nagy-Britanniában menedékért folyamodó törökök 99 százaléka "fél a török államtól", mert részt vettek a rendszerrel szembeni ellenzéki mozgalmak tevékenységében.



A brit lap által idézett belügyminisztériumi helyzetértékelés bírálja a török terrorellenes jogszabályok "eltúlzott mértékű alkalmazását", és aggályokat vet fel a török bírósági rendszer függetlenségével kapcsolatban, mindenekelőtt a politikai ügyekben folyó eljárások esetében.



A brit belügyi tárca szóvivője a The Times megkeresésére reagálva - Törökország nevének említése nélkül - úgy fogalmazott, hogy a brit hatóságok minden egyes menedékjogkérelmet az egyéni körülmények figyelembevételével bírálnak el, és senkit nem küldenek vissza olyan országba, ahol az illető üldöztetés vagy súlyos sérelem kockázatának lenne kitéve.



A minisztérium előzetes adatai szerint 2023-ban az előző évhez képest egyharmadával, 30 ezer alá csökkent azoknak a száma, akik csónakkal próbáltak az európai kontinensről Angliába átjutni; tíz százalékuk török állampolgár volt.