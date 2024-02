Fegyverkezés

Putyin: csaknem teljesen megújultak az orosz hadászati nukleáris erők

Az elnök szerint csak az elmúlt másfél év alatt 520 ezer új munkahely jött létre az orosz hadiiparban, amely elsősorban ugyan a "különleges hadművelet" igényeit elégíti ki, de több milliárd dollár értékben tudott külföldre eladni.

Oroszország csaknem teljesen megújította hadászati nukleáris erőit - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök egy, az orosz fegyvergyártás történelmi központjában, Tulában pénteken megtartott fórumon.



"Mára már csaknem teljesen, 95 százalékban megújítottuk a stratégiai nukleáris erőket, a haditengerészeti komponensüket majdnem 100 százalékban. Ez jó, megbízható hátország a stratégiai biztonságunk szempontjából" - mondta.



"Ugyanilyen eredményeket fogunk elérni a hadsereg és a haditengerészet hagyományos fegyverek teljes skálájával való felszerelésében, beleértve az ígéretes új generációs modelleket is" - tette hozzá.



Az állította, hogy a legújabb orosz fegyverek fölényben vannak a NATO-megfelelőikkel szemben, "ez nyilvánvaló tény".



Putyin méltatta az orosz hadiipar termelési tempóját, valamint termékeinek mennyiségét és minőségét. Elmondta, hogy a harckocsigyártás a háború kezdete óta az ötszörösére, a gépjárműveké pedig a hétszeresére nőtt, ami "tisztességes mutató".



Az elnök szerint csak az elmúlt másfél év alatt 520 ezer új munkahely jött létre az orosz hadiiparban, amely elsősorban ugyan a "különleges hadművelet" igényeit elégíti ki, de több milliárd dollár értékben tudott külföldre eladni.



Bejelentette, hogy az állami védelmi megrendeléseket gyakorlatilag 100 százalékban teljesítik, és kifejezte meggyőződését, hogy ez a jövőben is így lesz.



Méltatta, hogy az elmúlt két év alatt nem csak az orosz hadiipari komplexum teljesített jól, hanem a gazdaság egésze stabilitást mutatott, ellenállt a példátlan külső nyomásnak és továbbra is stabilan fejlődik, annak ellenére, hogy összeomlást jósoltak neki. Azt mondta, hogy ezzel kapcsolatban bemutatna egy gesztust, de nem fogja megtenni a jelenlévő sok nő miatt. Az államfő szerint az orosz gazdaság lett vált Európában a vásárlóerő-paritás tekintetében és úgy vélekedett, hogy ez a folyamat gyorsulni fog.



Putyin a drónokat nevezte a siker kulcsának a harctéren. Azt mondta, az győz, aki nem csak gyorsan reagál az ellenség által használt eszközökre, hanem "saját, hatékonyabb eszközöket is készít".



"Az győz, aki mindezt gyorsabban teszi" - mondta.



Elismerte, hogy péntek reggel beszélt a vezérkarral arról, hogy az egyik frontszakaszon a helyzet "bonyolultsága" éppen a pilótanélküli légijárművekkel áll összefüggésben. Az hangoztatta, hogy rádióelektronikai bázis egy olyan terület, ahol még sokat kell dolgozni.



"Ez az egyik Achilles-sarkunk. De jó irányba haladunk. A horizont, hogy úgy mondjam, nem távolodik folyamatosan" - fogalmazott.

Utasította Gyenisz Manturov miniszterelnök-helyettest is, hogy a drónok elfojtása érdekében összpontosítson a mikroelektronika területén végzett orosz fejlesztések végrehajtására. Fontosnak nevezte, hogy ezeket a fejlesztéseket az ukrajnai katonai műveletek keretében használják fel.



Politikai témákra kitérve arról beszélt, hogy az ország lakosságának 90 százaléka támogatja a fegyveres erőket, akár adományokkal is, ami szerinte az ország egységének bizonyítéka és "abszolút megbízhatóan garantálja Oroszország győzelmét". Kijelentette, hogy a Krímről és Donyec-medencéről meghozott döntések a társadalom hangulata alapján születtek.



Megismételte álláspontját, miszerint az orosz katonák "a mai neonácikkal harcolnak", akiket az "gazdáik" eszközként használnak az Oroszország elleni harcban, és hogy az "úgynevezett ukrán fegyveres erők", mivel mentőautókra lőnek, "terrorszervezetté váltak". Anélkül, hogy részletekbe bocsátkozott volna, azt mondta, hogy Moszkvában tudják, hogy Harkiv megyében az ottani orosz visszavonulás után az ukrán fél olyan dolgokat követett el, "amilyenre csak a neonácik képesek".