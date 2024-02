Háború

Az Egyesült Államok iráni cégek ellen vezetett be szankciókat

2024.02.03 05:28 MTI

Az Egyesült Államok szankciókat léptetett életbe az iráni hadiipar több alapanyag-beszállítója ellen pénteken - közölte a külügyminisztérium.



A bejelentés szerint négy olyan vállalkozásról van szó, amely fedőcégként működött egy már 2019-ben büntetőintézkedések alá vont iráni vállalkozás, a Pishtazan Kavosh Gostar Boshra nevében, és érzékeny, katonai célú technológiák beszerzésében vett részt.



Az amerikai döntés három hongkongi székhelyű és egy iráni vállalkozást helyezett szankciós listára.



Az egyik hongkongi cég olyan iráni katonai drónok alkatrészeit szerezte be Irán nevében, amelyeket Teherán az orosz hadseregnek is rendelkezésére bocsátott, és mintegy 16 millió dollár értékű üzleti műveletet hajtott végre az amerikai pénzügyi rendszeren keresztül.



Az intézkedéssel az Egyesült Államok megtiltott minden üzleti kapcsolatot amerikai érdekeltségű vállalkozások számára a szankcionált cégekkel, amelyek minden amerikai felügyelet alatt lévő minden vagyonát is zárolták.



Ezzel egy időben az amerikai kormányzat hasonló intézkedéseket tett az iráni Iszlám Forradalmi Gárda kiberelektronikai parancsnokságának vezetője és öt magas rangú tisztségviselője ellen. Az amerikai külügyminisztérium közlése szerint a szervezet tehető felelőssé kibertámadások sorozatáért az Egyesült Államok és más országok kritikus infrastruktúrája ellen.