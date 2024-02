Megrengett a föld, akkora gázrobbanás okozott halálos pusztítást az afrikai államban - videók

Legalább három ember meghalt és csaknem 300-an megsérültek Kenya fővárosában, Nairobiban, miután egy gázzal megrakott jármű felrobbant és hatalmas tüzet okozott - közölték pénteken a kelet-afrikai ország hatóságai.



Az eset csütörtök késő este történt Embakasi Mradi városrészében, lakóházak és raktárak égtek le, köztük az Oriental Godown, egy ruházati és textilipari raktár a környéken, amelyet egy "repülő gázpalack" talált el - mondta Isaac Mwaura kormányszóvivő egy közleményben.

A video shows the moment of a deadly gas explosion in Kenya. The explosion occurred at a gas refilling company in capital Nairobi that killed two people and injured over 200 https://t.co/8BFwR0jZuW pic.twitter.com/tbQjaFCY2h