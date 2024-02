Gazdák akadályozzák a belga-holland határátkelők forgalmát - videó

Belga és hozzájuk csatlakozott holland gazdák traktorokkal akadályozzák az országaik közötti határátkelők forgalmát, a termelők újra elérhetetlenné tették a belgiumi Zeebrugge kikötőjét - tájékoztatott a La Libre Belgique című belga napilap pénteken a rendőrségre hivatkozva. Alexander De Croo belga miniszterelnök a blokádok felszámolását sürgette.



Belgium déli országrésze, Vallónia gazdái mellett az eddiginél határozottabb figyelemfelkeltő megmozdulásba kezdtek az észak-belgiumi Flandria gazdái is, akik holland mezőgazdászok támogatásával átjárhatatlanná tették a belga-holland határokat. A véleményük szerint következetlen uniós agrárpolitika ellen tiltakozó termelők óránként legfeljebb csak néhány kamiont engednek az egyik országból a másikba.



Az északi Antwerpen környéki autópályák nehezen járhatók, kijárataik forgalmát szintén traktorok lassítják. A flamand gazdák pénteken újra megközelíthetetlenné tették az északi-tengeri Zeebrugge kikötőjébe vezető utakat is. Az ország második legnagyobb tengeri kikötőjét keddtől két napra már zár alá vették.

Politician forced to flee after farmer protests turn hostile in Belgium

