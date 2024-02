Orbán Viktor is megszavazta az 50 milliárd eurós segélycsomagot Ukrajnának

Megállapodás született a 27 európai uniós tagállam között az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós pénzügyi támogatásról - jelentette be Charles Michel, az Európai Tanács elnöke az X közösségi oldalon csütörtökön.



Mind a 27 tagállami vezető egyetértett az összeggel Ukrajna számára az Európai Unió költségvetésén belül - írta Charles Michel.



A megállapodás rögzíti Ukrajna szilárd, hosszú távú és kiszámítható finanszírozását - emelte ki. Az EU vezető szerepet vállal és felelősséget visel Ukrajna támogatásában, ugyanis "tudjuk, mi forog kockán" - tette hozzá a tagországok állam-, illetve kormányfőit tömörítő Európai Tanács elnöke.



Michel megerősítette, hogy Orbán Viktor is megszavazta az ukránok támogatását.

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is...