Bűnügy

Számszeríjjal fenyegetőzött egy férfi Londonban, őrizetbe vették

Londonban lelőttek kedden a rendőrök egy férfit, aki számszeríjjal fenyegette őket.



A Scotland Yard tájékoztatása szerint a 30 év körüli férfi, akinél a számszeríj mellett más fegyverek is voltak, a brit főváros központi negyedében lévő Southwark kerületben megpróbált erőszakkal behatolni egy lakásba, és azzal fenyegetőzött, hogy a lakók életére tör.



A férfi a kiérkező rendőrjárőrt is megfenyegette.



A helyszínre hívott fegyveres rendőri osztag érkezése után a férfi behatolt a lakásba, és a rendőrök ekkor lelőtték.



A rendőrség és a kiérkező mentők elsősegélyben részesítették a sérültet, aki azonban a helyszínen meghalt - áll a Scotland Yard beszámolójában.



Az incidens során a lakásban tartózkodók közül ketten könnyebben megsérültek.



A rendőrségi tájékoztatás hangsúlyozza, hogy fegyveres rendőri egységek napi rendszerességgel járőröznek London utcáin, de nagyon ritkán fordul elő, hogy lőfegyverüket kell használniuk.



Nagy-Britanniában - ahol a nem kommandós vagy nem terrorelhárító feladatokra kiképzett, utcai járőrözést végző rendőröknél hagyományosan nincs lőfegyver - valóban rendkívül ritka a rendőrségi fegyverhasználat, és alig van példa rendőrök elleni fegyveres támadásra is.



A legutóbbi súlyos incidens tizenkét évvel ezelőtt történt, amikor Manchesterben két fegyvertelen rendőrnőt lőtt agyon egy férfi, akit már két korábbi gyilkosság miatt köröztek. Az elkövetőt 2013-ban tényleges életfogytiglani börtönre ítélték.



Ehhez mérhető súlyosságú rendőrgyilkosság előzőleg 1966-ban történt, amikor körözött bűnözők három rendőrt lőttek agyon Londonban. E bűncselekmény egyik elkövetője börtönben halt meg, a másik 48 évet töltött rács mögött, de 2014-ben, 78 éves korában feltételesen szabadlábra helyezték.