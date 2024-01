UK

Hazatérhetett a kórházból Katalin hercegnő

Hazatérhetett a kórházból hétfőn Katalin walesi hercegnő, Vilmos brit trónörökös felesége, aki csaknem két hete hasi műtéten esett át. Nem sokkal később távozott ugyanabból a kórházból III. Károly király is, Katalin apósa, akin prosztatamegnagyobbodás miatt végeztek orvosi beavatkozást.



A Kensington-palota - Vilmos és Katalin londoni hivatala - a hercegnő hazatéréséről szóló hétfői tájékoztatásában továbbra sem részletezte, hogy miért volt szükség a műtétre, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Katalin lábadozása "jól halad".



A palota szerint Katalin a királyi család windsori rezidenciáján lévő otthonukba távozott a London Clinic nevű magánkórházból.



Az udvar január 17-én jelentette be, hogy a 42 éves hercegnőn előző nap tervezett műtéti beavatkozást hajtottak végre, amely sikerrel járt. Az akkori tájékoztatás úgy hangzott, hogy Katalin valószínűleg 10-14 napot tölt kórházban, utána otthonában lábadozik, de valószínűtlen, hogy a húsvétot követő időszak előtt visszatérhet közéleti feladatainak ellátásához.



Ennél több részlet a hercegnő hazatéréséről szóló hétfői közleményben sem szerepelt.



A palota már a műtétről szóló első tájékoztatásában jelezte, hogy nem is várható további részletesebb tájékoztatás a kórházi kezelés okáról. Az akkori közlemény úgy fogalmazott, hogy Katalin szeretné "a lehető legteljesebb normalitást" fenntartani gyermekei számára, és szeretné azt is, ha személyes orvosi adatai magánjellegűek maradnának.



A 75 esztendős III. Károly király, Vilmos trónörökös édesapja a múlt hét végén szintén tervezett beavatkozáson esett át prosztatamegnagyobbodás miatt.

Az uralkodó három éjszakát töltött ugyanabban a kórházban, ahol a walesi hercegnő műtétjét végezték, és hétfő délután, felesége, Kamilla kíséretében ő is hazatért.



A királyon elvégzett beavatkozásról szóló közleményben a Buckingham-palota - a brit királyi család londoni hivatala - hangsúlyozta, hogy jóindulatú, "évente több ezer férfinél előforduló" elváltozásról van szó, és Károly közéleti programjait "a lábadozás rövid időszakára" elhalasztják.



Az uralkodó diagnózisának ismertetésével a palota szakított azzal a régre visszanyúló szokásjoggal, amelynek alapján az udvar korábban a szükséges minimumon túl nem közölt részleteket a brit királyi család magas rangú tagjainak egészségi állapotáról, esetleges betegségeinek mibenlétéről.



Udvari illetékesek szerint a diagnózis nyilvánosságra hozását Károly kifejezetten kérte, azzal a céllal, hogy felhívja a közfigyelmet az időbeni kivizsgálások, szűrések fontosságára.



A Buckingham-palota szerint III. Károly örömmel nyugtázta, hogy diagnózisának ismertetése "máris kedvező hatást gyakorolt a lakosság egészségtudatosságára".



A brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) az uralkodó diagnózisának nyilvános bejelentése után közölte, hogy a prosztataelváltozásokkal foglalkozó online tanácsadó felületének látogatottsága néhány nap alatt több mint a tízszeresére emelkedett.