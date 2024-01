Orosz elnökválasztás

Bejegyezték elnökjelöltként Vlagyimir Putyint

Nyilvántartásba vette jelöltként Vlagyimir Putyin hivatalban lévő államfőt a márciusban esedékes elnökválasztásra hétfőn az orosz Központi Választási Bizottság. 2024.01.29 14:42 MTI

"Egyhangúlag elfogadva" - jelentette be a testület Putyin jelöltségéről szóló döntését Ella Pamfilova, a bizottság vezetője.



A párton kívüliként, de a kormányzó Egységes Oroszország támogatásával induló Putyin a negyedik bejegyzett államfőjelölt.



"Az elnök nem vesz részt a választási vitákban" - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, aki az összes, a választással kapcsolatos kérdés megválaszolását Putyin kampánystábjának hatáskörébe utalta.



A Központi Választási Bizottság korábban Leonyid Szluckijt, Vlagyiszlav Davankovot és Nyikolaj Haritonovot vette nyilvántartásba, három másik parlamenti párt, az Oroszország Liberális Demokrata Pártja, az Új Emberek, illetve az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja képviseletében.



A parlamenti pártok képviselőit a választási törvény mentesíti az aláírásgyűjtéstől, az önmagát jelölő Putyinnak azonban 300 ezer támogatót kellett prezentálnia. Natalja Budarina, a választási bizottság titkára hétfőn közölte, hogy az államfő stábja által a testülethez beterjesztett 315 ezer aláírásból 60 ezret választottak ki véletlenszerű ellenőrzésre, amelyek közül 91-et találtak pontatlanságok miatt érvénytelennek, de hiteltelen szignó nem volt.



A tisztségviselő kijelentette, hogy a benyújtott megbízható és érvényes választói aláírások száma ekképpen összesen 314 ezer 909, "ami elegendő a jelölt nyilvántartásba vételéhez".



Putyin számára a mostani választás lesz az ötödik politikai pályafutása során, ezt megelőzően négyszer, 2000-ben, 2004-ben, 2012-ben és 2018-ban választották meg államfőnek. A legjobb eredményt 2018-ban érte el, akkor a szavazatok 76,69 százalékát kapta.



Putyin, Haritonov, Szluckij és Davankov mellett indulási szándékáról tett bejelentést, Szergej Malinkovics, az Oroszország Kommunistái elnevezésű, parlamenten kívüli párt elnöke, Szergej Baburin (Orosz Össznépi Unió), Andrej Bogdanov (Oroszországi Szabadság és Igazságosság Pártja), Borisz Nagyezsgyin (Polgári Kezdeményezés), Irina Szviridova (Oroszország Demokrata Pártja), Rada Russzkih blogger (független) és Anatolij Batasev blogger (független).



Oroszországban az elnökválasztást idén három napon - március 15-én, 16-án és 17-én - tartják. Most első alkalommal online is lehet majd szavazni, a 89 régióból 29-ben. Pamfilova közölte: eddig tízezren jelezték, hogy ily módon kívánják kinyilvánítani választási akaratukat.