Tavaly harmadára csökkent az ukrán elnök és családja jövedelme

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és családjának jövedelme tavalyelőtt 3,7 millió hrivnyára (körülbelül 34,6 millió forint) csökkent az előző évi 10,8 millió hrivnyához (101 millió forint) képest - derült ki az államfőnek az elnöki honlapon vasárnap ismertetett vagyonnyilatkozatából.



Az elnöki iroda sajtószolgálata a honlapon kiadott közleményében kifejtette, hogy a 2021-re vonatkozó vagyonnyilatkozat szerint Zelenszkij és családtagjainak akkori, 10,8 millió hrivnyás bevételének csaknem fele - mintegy 5,3 millió hrivnya (50 millió forint) - államkötvények eladásából származott, a többi bérből, banki kamatokból és ingatlan-bérbeadásból.



Zelenszkij továbbra is számos védjegy tulajdonosa. 2021-ben fejeződött be 22 védjegy bejegyzésének folyamata, amely még jóval elnökké választása előtt kezdődött - derül ki a közleményből.



A 2022. évre vonatkozó bevallás szerint az államfő és családtagjainak éves jövedelme csaknem 3,7 millió hrivnya (34,6 millió forint) volt. "Az elnök családjának 2022-es bevétele az Ukrajna területén kötött bérleti szerződések ideiglenes felmondása miatt csökkent, amely az országunk elleni teljes körű orosz agresszió megindulása miatt következett be" - írta az elnök sajtószolgálata.