EU

Szijjártó Pézer: Magyarország határozottan és feltételek nélkül támogatja Moldova európai uniós tagságát

Magyarország határozottan és feltételek nélkül támogatja Moldova csatlakozását az Európai Unióhoz, ez ugyanis a közösség javára válna, segítené a versenyképessége javítását - jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.



A tárcavezető a Vladimir Bolea moldovai miniszterelnök-helyettessel közös tárgyalását követően kiemelte, hogy a magyar álláspont egyértelmű: minden egyes, csatlakozni kívánó ország teljesítményét egyenként, egyesével kell elbírálni.



"Nem szabad összekötni különböző országok integrációs pályáját, s nem szabad, hogy az adott esetben rosszabbul teljesítő országok foglyul ejtsék más országok európai integrációs folyamatait" - húzta alá.



Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Moldova csatlakozása az Európai Unió javára válna. "Mi úgy gondoljuk, hogy Moldova integrációs folyamatának felgyorsítása hozzásegítene minket ahhoz, hogy az Európai Unió ismételten javítani tudja a versenyképességét" - hangsúlyozta.



Majd közölte, hogy az EU délkeleti irányú bővítése mindig is a magyar külpolitika egyik fontos törekvése volt.



"Ezután is, ahogyan eddig is, állunk a moldovai kormány rendelkezésére, és minden rendelkezésre álló eszközzel segítjük a moldovai európai integrációs folyamat felgyorsítását" - szögezte le.