Az EBRD rekordösszegű finanszírozást nyújtott tavaly Ukrajnának

A közép- és kelet-európai gazdaságok, valamint az egykori szovjet térség átalakulásának támogatására 1991-ben életre hívott londoni pénzintézet csütörtöki beszámolójában közölte, hogy 2023-ban 2,1 milliárd eurót folyósított ukrajnai reálgazdasági programokra.



Az EBRD - Ukrajna legnagyobb intézményi befektetője - a orosz invázió kezdete után nem sokkal legalább 3 milliárd eurós finanszírozási programot hirdetett meg Ukrajna számára a 2022-2023-as időszakra.



Csütörtöki tájékoztatásában a bank ugyanakkor közölte, hogy a folyósítások értéke ebben a két évben elérte 3,8 milliárd eurót, mivel Ukrajna már 2022-ben is 1,7 milliárd euró EBRD-finanszírozásban részesült.



A beszámoló hangsúlyozza, hogy a 3 milliárd eurós finanszírozási célt a pénzintézet már tavaly októberben teljesítette.



Az EBRD kiemelte azt is, hogy a 2022-2023-as időszakban csaknem 1,6 milliárd eurót sikerült bevonnia adományozói forrásokból Ukrajna számára. Ennek felét az Európai Unió adta, de Kanada, Norvégia, Spanyolország és Hollandia is jelentős összegekkel járult hozzá az ukrajnai finanszírozásokhoz.



A csütörtöki beszámoló kiemeli a kulcsfontosságú tavalyi események közül, hogy az EBRD kormányzótanácsa jóváhagyta a pénzintézet igazgatósága által az ukrajnai támogatási programok folytatására kért 4 milliárd eurós tőkeemelést, és ezzel a bank befizetett alaptőkéje 34 milliárd euróra emelkedett december 31-i hatállyal.



A tőkeemelés az EBRD számításai szerint lehetővé teszi, hogy a bank a háborús időszakban éves szinten hozzávetőleg 1,5 milliárd eurót, az újjáépítés megkezdése után évente 3 milliárd euróig terjedő finanszírozást nyújtson Ukrajnának.



Az EBRD tavaly 13,1 milliárd euró finanszírozást juttatott hitelek és befektetések formájában a tevékenységi területéhez tartozó összes gazdaságnak; ez szintén éves folyósítási rekord.



A londoni pénzintézet 2023-ban 464 egyedi programhoz nyújtott finanszírozást, és ez is rekord a pénzintézet több mint három évtizedes eddigi történetében.



A társfinanszírozásokkal együtt az EBRD 26,2 milliárd eurót mozgósított tavalyi befektetési programjaira. Az összeg 80 százalékát a bank magánszektorbeli finanszírozásokra folyósította.