Ukrajnai háború

Felmérés: Hollandiában sokan tartanak Oroszország esetleges támadásától

Sok hollandiai lakos aggódik amiatt, hogy háború törhet ki Oroszország és a NATO között, és a többség attól is tart, hogy Moszkva megtámadja Hollandiát - derül ki az RTL Nieuws műsorszolgáltató pénteken közzétett közvéleménykutatásából.



A felmérést, amelyben mintegy 20 ezer embert kérdeztek meg, azt követően végezték el, hogy Rob Bauer holland admirális, a NATO katonai bizottságának elnöke, múlt héten az ukrajnai háborúval összefüggésben azt nyilatkozta, hogy a társadalmaknak fel kell készülniük a legváratlanabb eseményekre is. A katonai tisztségviselő szerint fontos hogy az emberek rendelkezzenek vésztartalékkal: "kell, hogy legyen mindenkinél ivóvíz, rádió, zseblámpa, hogy egy esetleges támadás esetén túléljük az első 36 órát" - nyilatkozta.



Az RTL Nieuws kutatása szerint, a megkérdezettek 62 százaléka tart az orosz erők támadásától. "Vlagyimir Putyin kiszámíthatatlan, félek, hogy a konfliktus a szomszédos országokon keresztül eszkalálódik és elér minket is" - idézte a műsorszolgáltató az egyik megkérdezettet.



A válaszadók 48 százaléka kibertámadásoktól tart, amelyek megbéníthatják a holland infrastruktúrát, 21 százalék pedig attól, hogy nukleáris támadás érheti Hollandiát. A felmérésben részt vevők 56 százaléka úgy gondolja, hogy jelenleg szükségtelen a vésztartalék, 27 százalék azonban fontolgatja, hogy "túlélőcsomagot" szerez be. A megkérdezettek 15 százaléka már rendelkezik szükség esetén felhasználható vésztartalékkal.



A műsorszolgáltató megjegyezte, hogy jelenleg Hollandiában nagy a kereslet a túlélőfelszereléseket forgalmazó boltok árucikkeire. Az RTL Nieuws szerint ennek az is az oka, hogy a koronavírus-járvány óta sokan úgy érzik, a társadalom gyorsan instabillá válhat.