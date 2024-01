Ukrajnai háború

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat büntetőeljárást indított az Oroszországban lezuhant gép ügyében

Az Il-76-os gép az oroszországi Belgorod térségében zuhant le, az orosz védelmi minisztérium szerint fedélzetén 65 ukrán hadifogollyal. 2024.01.25 15:05 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) büntetőeljárást indított a szerdán Oroszországban lezuhant Il-76-os orosz katonai repülőgép katasztrófája körülményeinek felderítésére - közölte az SZBU sajtószolgálata csütörtökön az ukrán médiának kiadott nyilatkozatában.



A közlemény szerint a vizsgálatot az ukrán büntető törvénykönyvnek a háborús törvények és szokások megsértésére vonatkozó vádpontja alapján indították. A biztonsági szolgálat most egy sor intézkedést foganatosít a repülőgép-szerencsétlenség összes körülményének tisztázása érdekében. "Az előzetes vizsgálat folyamatban van" - tették hozzá.



Az Il-76-os gép az oroszországi Belgorod térségében zuhant le, az orosz védelmi minisztérium szerint fedélzetén 65 ukrán hadifogollyal, hatfős személyzettel és három fogolykísérővel. Moszkva az ukrán hadsereget vádolja azzal, hogy rakétával lelőtte a gépet, ukrán részről azonban ezt nem ismerték el, amint azt sem, hogy rakétatalálat okozta a gép lezuhanását.



Andrij Juszov, az ukrán hírszerzés szóvivője az ukrán Szabadság Rádiónak elmondta: a hírszerzés értesülései szerint orosz tisztségviselőknek kellett volna tartózkodniuk a katonai szállítógépen, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) azonban az utolsó pillanatban megtiltotta nekik, hogy felszálljanak rá. A gép lezuhanása után mindössze öt holttestet szállítottak a helyi hullaházba. Elmondása szerint az ukrán hírszerzés a gép katasztrófája után szerzett tudomást erről. Hozzátette, hogy az orosz mentési szakembereknek nem engedték átvizsgálni a baleset helyszínét.



"Több hivatalos VIP-nek kellett volna a fedélzeten lennie az agresszor állam katonai-politikai vezetéséből, nevük ismert, és meg is lesznek nevezve, az anyagokat a nemzetközi nyomozás keretében fogjuk nyilvánosságra hozni" - ígérte a szóvivő.



"Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának az incidens helyszínére érkezett képviselőit az FSZB és a hadsereg képviselői gyakorlatilag elkergették, és a jegyzőkönyv szerint nem kaptak lehetőséget arra, hogy ellenőrzést végezzenek a baleset helyszínén" - fogalmazott. Juszov, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a becsapódás helyszínéről készült videón nem láthatók emberi testek maradványai. "A mindössze öt, hullaházba szállított holttest pedig pont megfelel egy Il-76-os gép személyzete létszámának" - mutatott rá a szóvivő.



Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa egy tévéműsorban úgyszintén kijelentette: Ukrajna egyelőre nem látta jelét annak, hogy a Belgorodnál lezuhant Il-76-os katonai repülőgépen nagyszámú hadifogoly tartózkodott volna, miként azt az orosz védelmi minisztérium és Oroszország más képviselői állították. Az ombudsman nemmel válaszolt arra a kérdésre, ismert-e már, ki tartózkodott a gépen.

"Információim szerint nem állíthatom, hogy valóban hadifoglyok voltak rajta. Ha az oroszoknak lenne néhány fotójuk vagy videójuk arról, hogy valóban a mi hadifoglyaink voltak rajta, akkor már felhasználták volna őket. Semmi jelét nem láttuk azonban annak, hogy ennyi ember volt a gépen, akár ukrán, akár nem ukrán állampolgár" - fejtette ki. Hozzátette, hogy térképeket és szakértői véleményeket látott az interneten arról, hogy ez a gép leszállt, megrakták valamivel és elrepült, vagyis visszafordult a repülőtérről. Véleményünk szerint nemzetközi szakértőknek kell kiderítenie egyértelműen, hogy mi történt ott" - mondta az ombudsman.



Lubinec kijelentette: Ukrajna nem tudja megjósolni, hogy Oroszország beleegyezik-e a hadifoglyok cseréjébe a szerencsétlenség után, de mindent megtesz annak érdekében, hogy továbbra is hazatérhessenek Oroszországból az ott fogva tartott ukrán állampolgárok.