Több tucat halálos áldozatot követelő tűzeset okán indítottak nyomozást Kelet-Kínában - videók

A kelet-kínai hatóságok tizenkét ember ellen indítottak vizsgálatot a Csianghszi tartományban szerdán pusztító, több tucat halálos áldozatot követelő épülettűz után.



A többszintes épületben helyi idő szerint szerda délután három óra körül keletkezett tűzben legalább 39 ember meghalt, kilenc másik pedig megsérült.



A hatóságok előzetes vizsgálata és a helyi önkormányzat csütörtök reggeli sajtótájékoztatója szerint az épület alagsorában végzett felújítási munkálatok közben keletkezett a tűz, ahol a munkások nem megfelelően, illegális tűzhasználat közben végezték a hegesztési munkát. Összesen tizenkét embert vettek őrizetbe.



A tartományi székhelytől, Nancsangtól mintegy 150 kilométerre délnyugatra fekvő Hszinjü városában lévő épület felsőbb emeletein üzletek, egy képzési központ és egy szálloda működött.

Watch: An eyewitness footage shows people jumping out of windows to escape a shop fire in China's Jiangxi province. At least 39 people have been killed in the blaze, according to local reports. #China #Jiangxi pic.twitter.com/H8uPUnAIbt

A #fire that broke out in a building basement in #China's Jiangxi Province killed 39 and injured another nine people, the local fire disaster emergency response headquarters said after the rescue concluded on Wednesday evening. Preliminary investigations revealed that the fire... pic.twitter.com/7xg52KH9az