Történelem

Román kormányfő: a fejedelemségek 165 évvel ezelőtti egyesülése a moldvai autópálya révén válik valósággá

1859-ben a románok lefektették az egységes és demokratikus román nemzetállam alapjait, ma pedig az ország modernizációjának új szakaszába lépett. 2024.01.25 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Moldva és Havasalföld Alexandru Ioan Cuza fejedelem által 165 éve megálmodott egyesülése a moldvai autópálya révén válik valósággá - hangsúlyozta a román miniszterelnök a román fejedelemségek egyesülésének évfordulója alkalmából szerdán kiadott üzenetében.



Marcel Ciolacu a közösségi oldalán közzétett és az Agerpres hírügynökség által idézett bejegyzésében úgy értékelte: 1859-ben a románok lefektették az egységes és demokratikus román nemzetállam alapjait, ma pedig az ország modernizációjának új szakaszába lépett, amely lehetővé teszi fejlődését és "valódi potenciáljának kibontakoztatását".



Az országrészek igazi egyesülése Ciolacu szerint a fővárost az északkeleti országrésszel összekötni hivatott - immár teljes, háromszáz kilométeres hosszában épülő -, A7 jelzésű autópálya megépítése révén most válik valósággá, hiszen a gyorsforgalmi út szerinte Moldvát is felzárkóztatja majd az ország többi részéhez, és a régió gyors fejlődésnek indul a beruházások növekedése és új, jobban fizetett munkahelyek létrehozása révén.



A miniszterelnök prioritásnak nevezte a gazdák és a közúti fuvarozók követeléseinek teljesítését. "Az én feladatom az, hogy párbeszédet folytassak a hiányosságokra és méltánytalanságokra panaszkodó társadalmi rétegekkel. Én a párbeszéd embere vagyok, és csak együtt találhatunk gyorsan végrehajtható megoldásokat" - idézte az Agerpres a román kormányfő ünnepi üzenetét.



A román fejedelemségek egyesülésének évfordulóján Klaus Iohannis államfő és Marcel Ciolacu szociáldemokrata miniszterelnök Bukarestben az Ismeretlen Katona emlékművénél rendezett megemlékezésen, míg Nicolae Ciuca liberális szenátusi elnök a Moldva "fővárosában", Jászvásáron (Iasi) megrendezett ünnepségen vett részt.



A nemzeti ünnepek alkalmával rendszeresen nagyszabású megmozdulásokat szervező, nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) idén is felvonulást rendezett Jászvásáron, ennek útvonala azonban nem érintette a "hivatalos" ünnepség helyszínéül szolgáló Egyesülés-teret. A román médiabeszámolók szerint az ellenzéki párt így akarta megelőzni azt, hogy "bűnbakot csináljanak belőle", ha a hivatalos megemlékezéseket - a tavalyihoz hasonlóan - ismét a "hatalommal elégedetlen polgárok" bekiabálásai zavarnák meg.



Romániában 2017 óta munkaszüneti nap a román fejedelemségek egyesülésének évfordulója. 1859 januárjában Moldva és Havasalföld is Alexandru Ioan Cuzát, a moldvai Nemzeti Párt uniót szorgalmazó vezetőjét választotta fejedelmévé. A perszonálunió után Cuza 1862-re elérte a két államapparátus összevonásának nemzetközi elismerését: az új állam ekkor vette fel a Románia nevet.