Lezuhant egy orosz gép az ukrán határnál, ukrán hadifoglyok lehettek a fedélzeten - videó

Lezuhant egy Il-76-os katonai szállítógép Belgorod térségében, az ukrán határtól nem messze - írja a Paraméter.



A gép fedélzetén az ukrán fegyveres erők 65 elfogott katonája tartózkodott, akiket csere céljából Belgorod területére szállítottak. A repülőgépnek a személyzete hat tagból állt, és velük utazott három kísérő személy is - állítja az orosz védelmi minisztérium.

🚨 BREAKING: Russian IL-76 military transport plane crashed in Belgorod, region adjacent to Ukraine. pic.twitter.com/l1tyrspT5s

Korábban távirati csatornák és katonai bloggerek számoltak be egy Il-76-os lezuhanásáról a belgorodi megye Korocsanszkij régiójában, és közzétettek egy videót, amelyen az látható, ahogy a gép a földre zuhan és felrobban.



A belgorodi kormányzó Telegram-csatornáján kijelentette: "Az eset a Korocsanszkij körzetben történt. Jelenleg a rendkívüli helyzetek minisztériumának alkalmazottai dolgoznak a helyszínen."

There isn't much left of the Russian Il-76 https://t.co/1cFy7vI0X9 pic.twitter.com/DSvPdDxKx6