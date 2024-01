Ukrajnai háború

Németország katonai helikoptereket szállít Ukrajnának

Németország katonai helikoptereket szállít készleteiből Ukrajnának - jelentette be Boris Pistorius német védelmi miniszter.



A tárcavezető szerint hat darab Sea King többcélú közepes helikoptert, a hozzávaló felszereléssel és alkatrészekkel adnak át a kijevi vezetésnek a német hadsereg (Bundeswehr) állományából. Németország vállalta a pilóták kiképzését is.



A döntést az Ukrajnát támogató országok úgynevezett Rammstein formátumban tartott értekezletén hozták nyilvánosságra.



"A Sea King egy bevált és erős helikopter, amely az ukránoknak több területen is hasznára lesz: a fekete-tengeri felderítésben egészen katonák szállításáig bezárólag. Ez az első ilyen jellegű német szállítmány" - húzta alá Pistorius.



A német tárcavezető beszélt arról is, hogy a légvédelem elsődleges fontosságot élvez az ukrán lakosság és infrastruktúra megóvásában, ezen felül fokozni kell a hadiipari termelést is.



A német védelmi minisztérium összesítése szerint az ukrajnai háború kitörése óta Berlin nagyjából hatmilliárd euró értékben szállított hadfelszerelést Ukrajnának.