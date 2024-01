USA

Donald Trump győzött a New Hampshire-i republikánus előválasztáson

A szavazatok több mint 90 százalékának összesítése után Donald Trump volt elnök csaknem 55 százalékon állt. 2024.01.24 07:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Donald Trump győzelmét hozta New Hampshire államban a republikánus előválasztás, amelyen arról döntöttek, hogy az állam választói kit szeretnének a republikánus elnökjelöltként látni a novemberi választáson.



A szavazatok több mint 90 százalékának összesítése után Donald Trump volt elnök csaknem 55 százalékon állt, míg párton belüli kihívója, Nikki Haley korábbi dél-karolinai kormányzó 43 százalékot ért el. Az eredmények tükrözik az előzetes várakozásokat, amelyek arról szóltak, hogy az északkeleti szövetségi államban Nikki Haley lemaradása jóval kisebb Donald Trumphoz képest, mint az országos átlag, illetve a január 15-én jelölőgyűlések formájában megtartott Iowa állambeli előválasztáson.



A választók kiemelt érdeklődését jelzi, hogy a republikánus elnökjelöltek versenyében mintegy 300 ezer, többségében republikánus regisztrált szavazó nyilvánított véleményt, ami az állam történetében rekordnak számít.



Donald Trump, a Nashau városában tartott hivatalos eredményváró ünnepségen köszönetet mondott a támogatásért, és felhívta a figyelmet arra, hogy New Hampshire-ben politikai pályája harmadik előválasztási győzelmét aratta. A korábbi elnök élesen bírálta egyetlen republikánus párton belül versenyben maradt ellenfelét, akit azzal vádolt, hogy alaptalanul nyilvánította magát győztesnek előzetesen. Donald Trump egyben saját politikai tervei közül kiemelte az Egyesült Államok határőrizetének szigorítását, amiben szerinte Joe Biden kormányzata teljes kudarcot vallott, valamint a hivatalban lévő elnököt ismét alkalmatlannak mondta az elnöki feladatok ellátására.



Nikki Haley, a Concord városában tartott eredményváró eseményen közölte, hogy az elért eredmény ellenére is tovább harcol az elnökjelöltségért, és minden energiáját a számára hazai közegre, Dél-Karolina államra koncentrálja, ahol február második felében tartják az előválasztást. Trumpról azt mondta, hogy vezetésével a republikánusok nem lesznek képesek győzelemre az őszi elnökválasztáson. A legközelebbi előválasztást február első hetében Nevada államban tartják, azon az előrejelzések szerint Donald Trumpnak nem lesz esélyes kihívója.



Kedden New Hampshire államban a demokraták is tartottak előválasztást, ugyanakkor azt a Demokrata Párt országos irányító testülete nem fogadja el, mert Joe Biden elnök kezdeményezésére idén hivatalosan nem írtak ki előválasztást az államban. A helyi demokraták által megtartott előválasztáson a hivatalban lévő elnök neve nem is szerepelt a szavazólapokon. Ennek ellenére egy helyi kezdeményezés nyomán az államon belül urnákhoz járuló mintegy 100 ezer demokrata szavazó túlnyomó többsége Joe Biden nevét felírta a szavazólapokra. A második helyen Joe Biden elnökjelölti kihívójaként Dean Phillips kongresszusi képviselő végzett 20 százalékkal.

Joe Biden köszönetet mondott a rendkívüli körülmények között szerzett győzelméért, és közleményében úgy fogalmazott, New Hampshire-ben világossá vált, hogy Donald Trump lesz a republikánusok elnökjelöltje. A november 5-i választás tétjéről azt írta, hogy az nem is lehetne nagyobb, mert az amerikai demokrácia jövőjéről szól.



Az amerikai elnökválasztáson induló elnökjelöltek kiválasztásának folyamata, az előválasztási verseny január 15-én Iowa államban kezdődött jelölőgyűlésekkel a republikánusok számára, ahol Donald Trump elsöprő fölénnyel utasította maga mögé az ott második helyen végző Ron DeSantis floriai kormányzót és a harmadik helyen befutó Nikki Haley-t. Ron DeSantis a hétvégén jelentette be, hogy kiszáll a versenyből, és Donald Trumpot támogatja.