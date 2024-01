Ukrajnai háború

A NATO 1,1 milliárd dollár értékben írt alá szerződést lőszerbeszerzésről

A NATO 1,1 milliárd dollár (mintegy 385 milliárd forint) értékben írt alá szerződés 155 milliméteres tüzérségi lövedék beszerzéséről, hogy támogatni tudja Ukrajnát Oroszország elleni háborújában - jelentette be a NATO-főtitkár Brüsszelben kedden.



Jens Stoltenberg rövid sajtótájékoztatóján kijelentette: az ukrajnai háború kimenetele függ a szembenálló felek rendelkezésére álló lőszerek mennyiségétől.



Ukrajna támogatása alapvető fontosságú, ezért is elengedhetetlen a védelmi ipar kapacitásának növelése, ahogy az európai készletek rendelkezésre állása szempontjából is - mondta.



A NATO-főtitkár az országok megnevezése nélkül közölte: a NATO a szerződést négy szövetséges nevében kötötte meg, amelyek vagy továbbadják a lövedékeket Ukrajnának, vagy saját kimerült készleteik feltöltésére használják fel azokat - összegezte.



Elmondta továbbá, a tagországok védelmei miniszterei még a tavasszal megbeszélést folytatnak arról, miként lehet fokozni a tagországok biztonságát a védelmi ipar kapacitásainak fokozásával. A NATO-szabványoknak való megfelelés érdekében további beszerzésekről szóló megállapodások aláírására lesz szükség - hívta fel a figyelmet.



"Mindezt annak érdekében tesszük, hogy rendelkezzünk a megfelelő erőkkel ahhoz, hogy Moszkvában ne legyen helytelen számítás vagy félreértés azzal kapcsolatban, hogy készen állunk megvédeni a NATO területének minden centiméterét, és amíg így tesszük, addig nem lesz támadás a NATO területe ellen" - fogalmazott.



Oroszországnak tehát nem lehetnek kételyei afelől, hogy a katonai szövetség szükség esetén megvédi szövetségeseit - húzta alá.



Kérdésre válaszolva Stoltenberg közölte, a NATO nem lát semmilyen közvetlen katonai fenyegetést Oroszország részéről a szövetség egyetlen tagjával szemben sem, de fenntartja elrettentő erejét. Ezt nemcsak a lőszerbeszerzés szolgálja, hanem egyebek mellett az is, hogy ezen a héten az elmúlt évtizedek legnagyobb hadgyakorlata kezdődik - tájékoztatott.



Információk szerint a szerződés keretében az érintett országok mintegy 220 ezer tüzérségi lőszert vásárolnak, az első szállítások 2025 végén várhatók.