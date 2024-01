Ukrajnai háború

Orosz kémfőnök: Washington "gyarmati" közigazgatás szervezésébe fogott Ukrajnában

Nariskin szerint Washington azt követeli az ukrán elnöktől, hogy valamilyen ürüggyel távolítsa el a vezető kormányzati pozíciókból azokat a személyeket, akik elvesztették a Fehér Ház bizalmát. 2024.01.22 09:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Egyesült Államok "gyarmati" közigazgatás létrehozásába fogott Ukrajnában, amely a Washington érdekeire igazodó, Nyugaton kiképzett ukránokból áll majd - állította Szergej Nariskin, az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) igazgatója, a szervezet sajtóirodájának hétfőn kiadott közleménye szerint.



"Az Ukrajna totális vazallussá tételére irányuló kurzus keretei között az Egyesült Államok belekezdett egy lényegében gyarmati közigazgatás kialakításába az országban. Washingtoni terve szerint ez Nyugaton kiképzett és az amerikai érdekekre felesküdött ukránokból fog állni" - idézte Nariskint az SZVR.



Az orosz kémfőnök szerint Washington azt követeli az ukrán elnöktől, hogy valamilyen ürüggyel távolítsa el a vezető kormányzati pozíciókból azokat a személyeket, akik elvesztették a Fehér Ház bizalmát.



"A feketelistán több tucat magas rangú ukrán tisztviselő szerepel Zelenszkij csapatából. Felhívták a figyelmét arra, hogy ellenkező esetben Washington nyilvánosságra hoz egy +gyilkos+ korrupciós dossziét a környezetének tagjai ellen. Zelenszkij tisztában van vele, hogy az amerikaiak rendelkezésére álló kompromittáló anyag tönkreteheti őt mint elnököt. Ilyen körülmények között továbbra is amerikai urainak kottájából fog játszani" - mondta Nariskin.



Az SZVR igazgatója szerint az amerikai tanácsadók, brit birodalmi mintára, már most is minden kulcsfontosságú ukrán kormányhivatalban jelen vannak.



"Volodimir Zelenszkijjel a 2023. decemberi amerikai látogatása során határozott ajánlásokat ismertettek az ukrán végrehajtó hatalom szerveiben végrehajtandó személyi átrendezésről. A miniszterelnöki posztra az amerikaiak Okszana Markarovát, Ukrajna washingtoni nagykövetét jelölik, aki a bloomingtoni Indianai Egyetemen tanult. A pénzügyminisztérium helyettes vezetőjét, a Harvardon képzett Olekszandr Kavát javasolják a pénzügyminiszteri posztra. A gazdasági miniszteri posztra a minisztérium jelenlegi helyettes vezetőjét, Tarasz Kacskát javasolják, aki a lengyel Nemzeti Közigazgatási Intézetben szerzett diplomát" - hangoztatta Nariskin.