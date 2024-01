Gigantikus tűz az orosz gázterminálon - videók

A Novatek orosz földgáztermelő vállalat által üzemeltetett balti-tengeri terminálon keletkezett nagy tüzet "külső behatás" okozta - közölte a vállalat.



A tűz vasárnap kora reggel ütött ki Uszt-Luga kikötőjében, és "külső behatások" következtében keletkezett - közölte a Novatek sajtóosztálya előzetes információkra hivatkozva.



"Nem történt sérülés, nem fenyegeti emberi életet vagy egészséget. Jelenleg a tüzet eloltották, a vállalat, a katasztrófavédelmi szolgálatok és a rendkívüli helyzetek minisztériumának szakemberei figyelemmel kísérik a szénhidrogén-maradékok kiégését" - tette hozzá a vállalat, amely Oroszország második legnagyobb hazai gáztermelője.



Korábban Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi terület kormányzója azt mondta, hogy a létesítmény kigyulladt, hozzátéve, hogy a dolgozókat evakuálták, és nem jelentettek áldozatokat.



A Szentpétervártól mintegy 170 kilométerre nyugatra, az észt határtól 35 kilométerre található Ust-Luga komplexum főként repülőgép-üzemanyag, fűtőolaj és gázolaj feldolgozására összpontosít. A 12 terminálon feldolgozott termékeket a közeli kikötőn keresztül szállítják a nemzetközi piacokra, amely a Balti-tenger legnagyobb kikötője.



A létesítmény 2022-ben mintegy 7 millió tonna gázkondenzátumot dolgozott fel. A terminál incidens miatti valószínűsíthető leállása veszélybe sodorja a Novatek termelését és olajtermék-exportját.



A Fontanka című helyi lap arról számolt be, hogy legalább két drónt láttak Szentpétervár felé repülni, mielőtt a terminál kigyulladt. A városi Pulkovo repülőtéren állítólag bevezették a "Kovyor" üzemmódot, amelynek keretében külső fenyegetés miatt felfüggesztik a repülőgépek indulását és leszállását.



Ukrajna a Moszkvával fennálló konfliktus közepette rendszeresen célba vette az orosz határ menti régiók infrastruktúráját drón- és rakétacsapásokkal, bár az olyan távoli célpontok elleni támadások, mint a Leningrádi terület - amely mintegy 1000 km-re van az ukrán határtól - ritkábbak. A hét elején azonban az orosz hadsereg közölte, hogy egy ukrán drón támadta a régiót, ami az első ismert eset, hogy Moszkva Ukrajna elleni katonai műveletének megindítása óta ilyet észleltek a térségben.

