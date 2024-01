Demonstráció

Továbbra is Bukaresten kívül tüntetnek a gazdák és fuvarozók

Továbbra is Bukaresten kívül tüntetnek a mezőgazdasági termelők és fuvarozók, mivel a főpolgármester által engedélyezett, a parlament előtti téren tartandó háromnapos demonstrációt egy politikai párt hirdette meg, amelytől el akarnak határolódni - jelentette be a Bukarest egyik bejáratánál, Afumati térségében demonstrálók választott szószólója, Andrus Danut vasárnap.



A Costitutiei- (Alkotmány-) téren a főpolgármesteri engedélyben szereplő 100 traktor, 100 nyergesvontató, illetve ötezer ember helyett vasárnap reggel egyetlen teherautó jelent meg, amely vontatóplatformon egy traktort is hozott. A főváros prefektusa (kormánybiztosa) által kiadott menetrend szerint a traktoroknak és teherautóknak egy megszabott útvonalon, a DN6-os jelzésű főút bukaresti bejárata felől menetoszlopban kellett volna bevonulniuk a parlament elé a hajnali órákban, hogy ne akadályozzák a főváros forgalmát.



Miután a parlament előtti három hektáros parkoló üres maradt, Andrus Danut azt mondta: semmi keresnivalójuk egy politikai párt által bejelentett demonstráción. Szerinte a gazdák és fuvarozók nem "hirdetnek" tüntetéseket, mindenki ott ad hangot elégedetlenségének, ahol tud. Hozzátette: az ország minden tájáról Afumati-on összegyűlt gazdák megmozdulása is spontánul alakult ki, a helyszínen szerveződtek munkacsoportokba, de meggyőződése, hogy az ország megyéiben tüntető gazdák támogatását is élvezik, amikor követeléseikről a kormánnyal tárgyalnak.



A gazdák és fuvarozók azt követően határolódtak el a parlament elé meghirdetett háromnapos demonstrációtól, hogy kiderült: erre a - parlamenti botránykeltéseiről elhíresült - Diana Sosoaca szenátor által alapított SOS Romania párt ügyvédje kért és kapott engedélyt.



Az afumati-i tüntetők szószólója szerint a kormány eddigi intézkedései tele vannak "átveréssel", ezért a megmozdulások csak akkor érnek véget, amikor az azonnal teljesíthető követeléseikről sürgősségi kormányrendeletek születnek, a többi probléma megoldásáról pedig írásban vállalt határidőkkel menetrendet fogad el a kormány.

A háromnapos demonstráció megszervezéséről a főpolgármesteri hivatallal egyeztető Mircea Bogdan Petre ügyvéd a Hotnews.ro hírportálnak azt mondta: ő nem szervezője a megmozdulásnak, azért kért engedélyt a tüntetésre, mert látta, hogy a gazdák és fuvarozók be akartak vonulni járműveikkel a városba és ezt - az engedély hiányára hivatkozva - a hatóságok megakadályozták.



"Az újságírók kamerával és mikrofonnal, a gazdák a traktorokkal, a fuvarozók pedig a teherautókkal harcolnak az igazukért. Én ügyvéd lévén egy kérvényt adtam be, hogy segítsem a tiltakozókat. Sajnos Bukarest prefektusa az engedély kibocsátása óta eltelt 72 órában, pártfeladatát nagyon jól teljesítve, lejáratta a gazdák és fuvarozók érdekében meghirdetett, legitim tüntetést" - magyarázta a tüntetők távolmaradását Mircea Bogdan Petre.



Szombaton az ország több térségében folytatódtak a demonstrációk: Brassó körgyűrűjén az esti órákban több száz traktorral vonultak fel a gazdák, Temesváron munkagépekkel foglalták el a belváros egy számukra kijelölt parkolóját a gazdálkodók, ahol január 24-ig folytatják a tüntetést, az olténiai Craiován, egy - a hatóságok által megszabott - város széli útvonalon, rendezett menetoszlopban vonultak be járműveikkel a tüntetők. Vasárnap Jászvásáron (Iasi) készülnek felvonulni a gazdák a város egyik főútvonalán.



Romániában január 10-e óta munkagépekkel és nehézjárművekkel felvonuló gazdák, illetve fuvarozók spontán tüntetései okoznak fennakadásokat a közlekedésben. A forgalomlassításban megnyilvánuló megmozdulás résztvevői állításuk szerint főleg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások drágulása, az üzemanyag jövedéki adójának növekedése ellen tiltakoznak, a Románián áthaladó ukrán gabonaexport törvénytelen romániai értékesítésének megakadályozását követelik, és kárpótlást követelnek az országban feketén értékesített ukrán mezőgazdasági termékek által okozott veszteségekért.