Zelenszkij: ha Trump egy nap alatt véget tud vetni a háborúnak, jöjjön Kijevbe

Ukrajna legfeljebb néhány hónapig tudta volna tartani magát az Egyesült Államok és a többi nyugati ország segítsége nélkül. 2024.01.21 15:46 MTI

Donald Trump volt amerikai elnököt, aki újbóli elnökjelöltségre pályázik, szívesen látják Kijevben, ha valóban véget tud vetni 24 óra alatt a háborúnak - mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Channel 4 brit televíziónak nyilatkozva.



A teljes terjedelmében szombaton ismertetett interjúban Zelenszkij - szavait közvetlenül Trumphoz intézve - úgy fogalmazott: "Donald Trump, meghívom Önt Ukrajnába, Kijevbe, ha meg tudja állítani a háborút 24 óra alatt, az elég (indok) lenne arra, hogy eljöjjön bármelyik nap, én itt vagyok".



Zelenszkij arra a riporteri felvetésre reagált, hogy Trump többször is kijelentette: ha ő lenne az Egyesült Államok elnöke, 24 óra alatt véget tudna vetni az ukrajnai háborúnak.



A Channel 4-interjúban az ukrán elnök azt mondta: lehet, hogy Trumpnak vannak "valós elképzelései, de akkor ossza meg velem is ezeket".



Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna legfeljebb néhány hónapig tudta volna tartani magát az Egyesült Államok és a többi nyugati ország segítsége nélkül, két évig semmiképpen. Ugyanakkor utalt arra, hogy az ígéretekhez képest nem tartja elégségesnek a tényleges segítséget.



A nyugati politikusokról tartott találkozóit jellemezve úgy fogalmazott: "mindenki nevet és sír, mindenki ölelgeti az embert, mondogatják, hogy micsoda ellenállóképességünk van, milyen erősek vagyunk, hogy én vagyok a szabad világ vezetője, ha az ukrán népnek nem ilyen elnöke lenne, fél Európa odaveszett volna - aztán snitt".



Az ukrán elnök elismerte, hogy a nyugati országok sokat segítettek, de hozzátette: még több segítséget nyújthatnának ahhoz, hogy Ukrajna győzhessen.



Zelenszkij szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök "soha nem akarna semmiféle békét" Ukrajnával. Az ukrán államfő ugyanakkor nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy aláírna-e Putyinnal egy olyan megállapodást, amelynek alapján Ukrajna lemondana a Krímről és a donyecki térségről. Hozzátette ugyanakkor: nem is kapott ilyen javaslatokat.