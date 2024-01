Izraeli-palesztin

A gázai túszokról is egyeztetett Joe Biden és Benjamin Netanyahu

2024.01.20 20:25 MTI

Az izraeli fél jobban célzott támadásokkal próbálná elérni célját, ami katonai nyomás fenntartása a Hamászon és vezetőin.

A Gázai övezetben továbbra is fogolyként tartott túszok kiszabadítására tett erőfeszítésekről egyeztetett Joe Biden amerikai elnök és Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök telefonon pénteken - tudatta a Fehér Ház.



Az elnöki hivatal közleménye szerint a két vezető áttekintette az izraeli katonai műveletek átalakítását, amiben az izraeli fél jobban célzott támadásokkal próbálná elérni célját, ami katonai nyomás fenntartása a Hamászon és vezetőin.



A Fehér Ház közleménye rámutat arra is, hogy az izraeli műveletek jellegének átalakítása segíthet növelni a humanitárius segélyek mennyiségét a gazai polgári lakosság számára. Joe Biden üdvözölte az izraeli kormány döntését, amivel hozzájárult lisztszállítmány eljuttatásához a palesztin területre Asdód kikötőjén keresztül, valamint az elnök megvitatta az izraeli kormányfővel az előrelépést a Palesztin Hatóságnak járó anyagi források eljuttatásában, amiből többi között képes fizetni a ciszjordániai biztonsági erők tagjainak illetményét - olvasható a közleményben.



Joe Biden a pénteki telefonos megbeszélésen ismét vázolta elképzelését egy tartós békéről, és a térségbe teljes mértékben integrált Izrael biztonságának megteremtéséről, valamint a kétállami megoldásról.



Az úgynevezett kétállami megoldást illetően, ami két teljesen független államként képzeli el Izrael és Palesztina jövőjét, Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök csütörtökön egy televíziós beszédben elutasítását hangoztatta, és azokat az amerikai sürgetéseket is visszautasította, hogy Izrael csökkentse a katonai műveletek intenzitását.



A kormányfő szavaira nem sokkal később, csütörtökön a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője, John Kirby azzal reagált, hogy "nyilvánvalóan másképp látjuk a kérdéseket".



Antony Blinken amerikai külügyminiszter még szerdán Davosban a Világgazdasági Fórum pódiumbeszélgetésén azt hangoztatta, hogy Izrael soha nem lesz képes "valódi biztonságot" kialakítani a palesztin függetlenség felé vezető útiterv nélkül.