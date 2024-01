EU

A Nagy Testvér figyel: az EU szigorítja a készpénzes tranzakciókat

Az Európai Unió előzetes megállapodása a készpénzfizetések 10 000 eurós felső határát tartalmazza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása jelentette kihívások kezelése érdekében. A tagállamok és az Európai Parlament e heti tárgyalásai során létrejött megállapodás célja, hogy megvédje a polgárokat és az EU pénzügyi rendszerét a tiltott pénzügyi tevékenységektől.



A javasolt jogszabály azonban aggályokat vet fel a magánélet védelmével kapcsolatban, és félelmet kelt az állami megfigyeléssel és az emberek pénzköltésének kormányzati ellenőrzésével kapcsolatban, valamint az új hatáskörökkel való esetleges visszaélésekkel kapcsolatban.



Az újonnan létrehozott rendeletek a készpénzfizetési korlátot a pénzügyi szolgáltatásokkal, banki tevékenységgel, ingatlanügynökségekkel, vagyonkezelő cégekkel, kaszinókkal és kereskedőkkel foglalkozó szervezetekre fogják alkalmazni. Ezen túlmenően ezek a szervezetek kötelesek lesznek ellenőrizni a 3 000 és 10 000 euró közötti összeghatáron belül készpénzzel fizető személyek személyazonosságát.



Bár a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a készpénzkifizetésekre alacsonyabb határértékeket állapítsanak meg, az ideiglenes megállapodás fokozott figyelmet fordít a nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyek ellenőrzésére, amit az Európai Parlament képviselői is szorgalmaztak.



A felügyelet hatályának kiterjesztésével az ideiglenes megállapodás a kriptovaluta-ágazat jelentős szegmensére is kiterjed. A kriptopénz-szolgáltatóknak az 1000 eurót elérő vagy meghaladó tranzakciók esetében hitelesíteniük kell majd az ügyfelek személyazonosságát.

A szabályozási keret 2029-től kezdődően kiterjed a hivatásos labdarúgóklubokra és ügynökökre is, amelyek a kötelezett szervezetek kategóriájába kerülnek. Ez a besorolás kötelezi ezeket a szervezeteket az ügyfelek személyazonosságának hitelesítésére, a tranzakciók nyomon követésére és a gyanús pénzátutalások azonnali bejelentésére az adott ország pénzügyi hírszerző szolgálatainak.



A megállapodás felhatalmazza a tagországokat arra, hogy a labdarúgóklubokat és ügynököket kivegyék nemzeti listájukról, ha úgy ítélik meg, hogy nem jelentenek kockázatot.



A nemzeti pénzügyi hírszerző szolgálatok és más illetékes hatóságok hozzáférést kapnak a tulajdonviszonyokra, bankszámlákra, valamint a föld- és ingatlan-nyilvántartásokra vonatkozó információkhoz. Ezek a hatóságok felügyelik majd a bizonyos luxuscikkek tulajdonjogának átruházását is, a gépjárművek esetében 250 000 eurós, a jachtok és repülőgépek esetében pedig 7,5 millió eurós küszöbértéket állapítva meg.



Az új jogszabály küszöbön álló végrehajtása erőteljes nyilvános vitát váltott ki, amely a legkülönbözőbb álláspontokat tárta fel. A potenciális totalitárius megfigyeléssel kapcsolatos fokozott aggodalmak - különösen a kiemelt személyek számára biztosított kivételek miatt - nyugtalanító párhuzamokat idéznek Orwell "1984"-jével, és felerősítik a disztópikus valóságtól való félelmet.



Szkepticizmus övezi e szabályozások hatékonyságát, ami megkérdőjelezi a pénzmosás elleni valódi küzdelemre való képességüket, és olyan inkluzívabb stratégia kidolgozására szólít fel, amely az egyre növekvő kriptopénzszektorral is foglalkozik.



Ezzel szemben egyesek úgy értelmezik az EU készpénzfizetési felső határát, mint pozitív lépést a mai gazdaság igényeinek kielégítése felé. Elismerik a változó pénzügyi környezetet és a készpénzforgalom digitalizálódását, beleértve a központi banki digitális valuták növekvő befolyását. Vannak azonban olyanok is, akik túlzott állami ellenőrzésként ítélik el ezeket az intézkedéseket. A folyamatban lévő vita polarizált szemléletet tükröz az EU intézkedéseivel kapcsolatban, amely magában foglalja a hatalommal való esetleges visszaéléssel kapcsolatos aggodalmakat és a fizetési módszerek kortárs igényekhez való igazításának szükségességét. Ez a vita kiemeli a pénzügyi szabályozás, a felügyelet és az egyéni szabadságjogok közötti bonyolult dinamikát a digitális korban.