Diplomácia

Az olasz külügyminiszter szerint nem megengedhető, hogy a Hamász irányítsa a Közel-Kelet térségét

Partnernek a Palesztin Nemzeti Hatóság számít, nem a Hamász, amelynek nem engedhető meg, hogy a Közel-Keletnek ezt a térségét kormányozza - jelentette ki Antonio Tajani külügyminiszter egy pénteki interjúban.



Tajani bejelentette, hogy Olaszország készen áll részt venni egy esetleges ENSZ-békemisszióban a Gázai övezetben.



"Ha a béke fenntartására lesz szükség a konfliktus utáni átmeneti időszakban, katonákat küldünk" - hangoztatta Tajani a Radio24 kereskedelmi csatornán.



A római külügyi tárca vezetője emlékeztetett, hogy több mint ezer olasz katona szolgál Libanonban, az ENSZ békefenntartó missziójában (UNIFIL).



Megjegyezte, a béke feltételének számít, hogy többé egyetlen rakétát se lőjenek Izraelre, se a Gázai-övezetből, sem Libanonból.



Elmondta, hogy január 24-től két apos látogatást tesz a Szentföldön, ahol a Palesztin Nemzeti Hatóság képviselőivel is egyeztetet, "mivel nem lehet megengedni, hogy a térséget a Hamász irányítsa". Tajani a palesztin iszlamista szervezetre utalt, amely október 7-én súlyos terrortámadást hajtott végre Izrael területén.



Hozzátette, hogy Róma továbbra is a kétállami megoldást támogatja.



Ami a Vörös-tengeren kialakult válsághelyzetet illeti, Antonio Tajani elmondta, hogy az uniós külügyminiszterek hétfői ülésén kezdeményezést tesz egy közös katonai misszióra. Hangsúlyozta, hogy a misszióban az Európai Unión kívüli országok részvételét is szorgalmazzák, többek között Norvégiáét.