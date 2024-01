Állatok

Skóciában is megtiltják az XL bully kutyák tenyésztését és forgalmazását

Skóciában korábban ez a kutyafajta nem volt elterjedt, ám az angliai és a walesi intézkedések bevezetése után egyre több XL bully került át skót területre. 2024.01.19 10:19 MTI

Az angliai és a walesi tilalom elrendelése után a skót kormány is megtiltja az amerikai bully kutyafajta XL változatának tenyésztését és forgalmazását.



A skóciai intézkedést Siobhian Brown, a helyi közösségek közbiztonságáért felelős igazságügyi államtitkár jelentette be.



A korlátozások hatályba lépésének időpontját a skót kormány később jelöli ki, de ezeket a kutyákat közterületen addig is kötelező szájkosárral és pórázzal ellátni.



Skóciában korábban ez a kutyafajta nem volt elterjedt, ám az angliai és a walesi intézkedések bevezetése után egyre több XL bully került át skót területre.



Az angliai és a walesi korlátozások egy része már az idei év első napjától érvényben van. Ennek értelmében az Egyesült Királyság e két országában tilos eladni, a szabadban magára hagyni, tenyészteni vagy ajándékba adni, illetve póráz és szájkosár nélkül sétáltatni amerikai bully XL kutyákat, február 1-től pedig bűncselekménynek minősül az ilyen kutyák tartása is Angliában és Walesben, ha a tulajdonos addig nem kér felmentést a tilalom alól.



A brit környezetvédelmi, élelmezésügyi és vidékfejlesztési minisztérium adatai szerint az intézkedés kihirdetése utáni első héten négyezernél többen kérvényeztek a tárcától felmentési igazolást.



Azokat a példányokat, amelyek január 31-ig nem töltik be első életévüket, december 31-ig ivartalanítani kell, az idősebb kutyákat június 30-ig kell alávetni ennek az eljárásnak.



A szaktárca adatai szerint 2021 óta országszerte 23-an haltak meg kutyatámadásban, és a halálos kimenetelű kutyatámadásokban "aránytalanul nagy része" volt az XL bully fajtacsoporthoz tartozó kutyáknak.



Tavaly szeptemberben és októberben két férfi, tavalyelőtt egy tízéves fiú és egy hétéves lány halt meg Angliában, miután amerikai XL bully kutyák támadtak rájuk. Más hasonló kutyatámadásokban többen - köztük gyerekek - súlyosan megsérültek.



Szakértők szerint a zömök, igen erőteljes testfelépítésű kutyafajtát az Egyesült Államokban tenyésztették ki az 1980-as években, alapvetően az amerikai pitbull terrier és az amerikai Staffordshire terrier keresztezésével.



A felnőtt példányok testsúlya meghaladhatja a 60 kilogrammot.