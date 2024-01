Izraeli-palesztin

Netanjahu: Izrael megsemmisítette a Hamász-alakulatok kétharmadát

Izrael már megsemmisítette a Hamász harcoló alakulatainak mintegy kétharmadát, a teljes gázai győzelem után pedig a másik izraeli palesztin terület, Ciszjordánia felett is teljesen át kell vennie a katonai ellenőrzést - jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök.



A kormányfő elmondása szerint a harcok két szakaszban folynak: az első fázisban, amelynek célja a Hamász szervezet 24 harci alakulatának a megsemmisítése, eddig 16 vagy 17 egységet sikerült kiiktatni az izraeli erőknek.



"Ezután következik a terület megtisztítása (a fegyveresektől). Az első művelet rendszerint rövidebb, a második hosszabb ideig tart" - mondta.



Netanjahu egy elesett izraeli katona fényképét a magasba tartva hangsúlyozta: a katonák nem haltak meg hiába, és ígéretet tett arra, hogy a harcok addig folytatódnak, amíg a Hamász vereséget nem szenved, és a gázai túszok ki nem szabadulnak. "A győzelem kivívása még hónapokig eltart, de eltökéltek vagyunk" - szögezte le.



A gázai háború utáni lehetséges forgatókönyvekre kitérve Netanjahu hangsúlyozta: a belátható jövőben bármilyen megoldásnak magában kell foglalnia az izraeli katonai ellenőrzést Ciszjordánia egésze felett, ami "kizárja a palesztin állam szuverenitását, ezt el kell fogadni".



Netanjahu felidézte, hogy az amerikai tisztségviselőkkel folytatott megbeszéléseken elhárította azokat a kísérleteket, amelyek Izrael biztonságát fenyegető víziókat feszegettek.



"Izrael miniszterelnökének képesnek kell lennie arra, hogy szükség esetén nemet mondjon, még a legjobb barátainknak is" - fogalmazott.



"Minden olyan területről, ahonnan kivonulunk, terrort kapunk a nyakunkba, szörnyű terrort" - mondta, hozzáfűzve, hogy ez történt Dél-Libanonban, a Gázai övezetben és Ciszjordánia egyes részein is, utóbbi kontroll alatt tartása ezért olyan fontos.



Benjámin Netanjahu már többször is visszautasította a tűzszüneti felszólításokat, és kijelentette: Izrael a Gázai övezetet irányító Hamász terrorszervezet teljes vereségéig és az októberben a Hamász és egyéb fegyveres szervezetek által elhurcolt túszok kiszabadításáig nem hagy fel a harccal.



Izraeli adatok szerint a Hamász október 7-i meglepetésszerű támadása során elrabolt 250 emberből 136-an vannak még fogságban, nagyjából egyharmaduk krónikus beteg és gyógyszerekre van szüksége.



Az izraeli műveletekben már 24 620, a Gázai övezetben élő ember vesztette életét, és a térségben súlyos humanitárius válság alakult ki.