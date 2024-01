Lengyelország

A bíróság kényszertáplálást rendelt el Mariusz Kaminski bebörtönözött ellenzéki képviselő számára

Kényszertáplálást rendelt el a bíróság az éhségsztrájkot folytató Mariusz Kaminski bebörtönözött ellenzéki képviselő számára - közölte szerdán Andrzej Duda lengyel elnök a davosi Világgazdasági Fórumon rendezett sajtóértekezletén.



A lengyel médiában közvetített sajtóértekezleten az államfő a Mariusz Kaminski feleségétől szerdán szerzett információra hivatkozva elmondta: a kényszertáplálásról szóló bírósági döntést amiatt adták ki, hogy a képviselő egészségi állapota "már az életét is veszélyezteti".



Andrzej Duda felszólította Adam Bodnar igazságügyi minisztert és főügyészt, hogy volt lengyel ombudsmanként "gondolkodjon el azon, amit tett". Aláhúzta: éppen a főügyészen múlik Kaminski szabadon bocsátása, amiről a törvény szerint akár azonnal is dönthet.



Mariusz Kaminskit és Maciek Wasikot, az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt képviselőit 2015 márciusában nem jogerősen három évi börtönre ítélték, és 10 évre eltiltották közhivatal viselésétől azon a címen, hogy még az első PiS-kormány időszakában, 2007-ben a korrupcióellenes hivatal vezetőiként visszaéltek hivatali hatalmukkal. Andrzej Duda röviddel 2015. évi hivatalba lépése után viszont elnöki kegyelemben részesítette őket.



A legfelsőbb bíróság azonban 2023 júniusában új eljárást rendelt el az ügyükben. Decemberben a varsói kerületi bíróság jogerősen két évi letöltendő szabadságvesztésre ítélte Kaminskit és Wasikot. A két képviselőt múlt kedden az elnöki palotában tartóztatták le, majd börtönbe vitték. Az elnök csütörtökön másodszor is kegyelmi eljárást kezdeményezett az ügyükben, és azt kérte Adam Bodnartól, hogy az eljárás idejére helyezzék szabadlábra a két képviselőt. Bodnar hétfőn bejelentette: néhány napon belül lép az ügyben.



A lengyel elnök arról is beszámolt szerdán, hogy a lengyel jogállamisági helyzetről, ezen belül Kaminski ügyéről Davosban beszélt Vera Jourovával, az átláthatóságért és értékekért felelős uniós biztossal. A találkozón bírálta az Európai Bizottságot amiatt, hogy nem reagál a jelenlegi lengyel kormány "kirívó jogsértéseire".



Jourová a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevíziónak elmondta: Dudával tisztázták álláspontjukat. "Amennyiben bizonyos reformok nincsenek összhangban az uniós joggal (...), akkor lépnünk kell, minden egyéb a tagállamokon múlik, ők döntsenek" - mondta Jourová. Hozzátette: "az olyan egyedi esetekre, mint amilyen a képviselők ügye, a bizottság nem reagál".