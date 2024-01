Bűnügy

Ismét rekordmennyiségű kokaint foglaltak le tavaly a belga hatóságok az antwerpeni kikötőben

A flandriai városban mintegy 116 tonna kokaint foglaltak le, ami 5 százalékos növekedést jelent a 2022-es rekordhoz képest. 2024.01.17 10:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A belgiumi Antwerpen kikötőjében lefoglalt kokain mennyisége tavaly új rekordot döntött - közölték szerdán az illetékes hatóságok.



A flandriai városban mintegy 116 tonna kokaint foglaltak le, ami 5 százalékos növekedést jelent a 2022-es rekordhoz képest - nyilatkozta Vincent van Peteghem belga pénzügyminiszter a hollandiai Vlissingen városában tartott szerdai sajtótájékoztatón.



Aukje de Vries, az ügyvivő holland kormány pénzügyi államtitkára arról számolt be, hogy a rotterdami kikötőben 2023-ban csaknem 60 tonna kokaint foglaltak le, ami szintén jelentős - mintegy 10 százalékos - növekedést mutat a tavalyelőtt lefoglalt mennyiséghez viszonyítva.



A holland hatóságok tavaly augusztusban nagyszabású rajtaütést hajtottak végre, amikor egy Ecuadorból érkező banánszállítmányba rejtett több mint 8 tonna kokaint fedeztek fel - ez volt az eddigi legnagyobb szállítmány.



A belga és a holland vámhatóságok intenzíven együttműködnek a kábítószer-csempészet elleni küzdelemben. A holland vámhatóság búvárcsapata például Antwerpenben tevékenykedik, és a két ország a Latin-Amerikával való együttműködésben is összefog.



A belga szövetségi rendőrség közölte, hogy 22 embert, köztük három rendőrt is letartóztattak egy nagyszabású kábítószer-ellenes akcióban. A hatóságok mintegy 350 rendőrt vetettek be főként Brüsszelben és Antwerpenben, és 45 házkutatást tartottak, amelyek során készpénzt, luxusjárműveket és egy kézifegyvereket foglaltak le.