Vera Jourová beismerte, hogy nem sikerült megváltoztatnia a magyar kormány politikáját

Mindennek tetejében Orbán Viktor az év második felében ideiglenesen még az Európai Tanács elnöki tisztségét is betölthetné. 2024.01.16 18:44 MTI

Vera Jourová, az átláthatóságért és értékekért felelős cseh uniós biztos egy kedden megjelent prágai lapinterjúban beismerte: brüsszeli tevékenysége során nem sikerült olyan nyomást gyakorolnia a magyar kormányra, hogy az megváltoztassa politikáját.



"Nem sikerült a magyar kormányt és a magyar politikai képviseletet elvezetnem a demokráciához. Ez nem is sikerülhetett, mert ez a magyar választók kezében van" - jelentette ki Vera Jourová a Lidové Noviny cseh konzervatív napilapban kedden megjelent interjúban.



"Számomra, mint uniós biztos számára, akinek védelmeznie kell a jogállamot, azonban alapvető fontosságú, hogy a választásokon győztes kormányzat nem vihet mindent. A 'győztes mindent visz' elvnek nem szabad érvényesülnie. És Orbán úr mindent elfoglalt. A média befolyásolását, az akadémiai szabadságjogokat, és most egy olyan törvényt akar, amely élesen az civil szervezetek ellen irányul" - mutatott rá az uniós biztos, akinek rövidesen lejár a megbízatási ideje.



"Ez olyasmi, amit jogom van bírálni, mert ez a jogállam elve ellen irányul, amelyet védelmeznem kell" - magyarázta álláspontját a cseh uniós politikus.



Vera Jourová paradoxnak minősítette, hogy mindennek tetejében Orbán Viktor az év második felében ideiglenesen még az Európai Tanács elnöki tisztségét is betölthetné, miután Charles Michel, a testület jelenlegi elnöke indulni készül az európai parlamenti választásokon.



A cseh uniós biztos szerint ez a forgatókönyv "elméletileg lehetséges, de gyakorlatilag nem kívánatos". Szerinte ezért "alapvető fontosságú" feladat mihamarabb megtalálni Charles Michel utódját.



Vera Jourová az interjúban leszögezte: uniós biztosi tevékenysége során igyekezett mindig a középutat választani, mert a dolgok soha nem csak fehérek vagy feketék. Ezért az álláspontjáért mindkét oldalról ugyan sok pofont kapott, de úgy véli, hogy ennek megvan az eredménye, s ezért megérte.