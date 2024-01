Nagy-Britannia

Felmérés: az utóbbi évszázad legnagyobb választási veresége elé néz a brit Konzervatív Párt

Ha a jelenlegi támogatottsági adatok érvényesülnek a következő választáson, a Konzervatív Párt 1906 óta nem tapasztalt mandátumveszteséget szenvedne. 2024.01.15 12:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az utóbbi több mint egy évszázad legnagyobb választási veresége elé néz a kormányzó brit Konzervatív Párt a hétfőn ismertetett legfrissebb felmérés adatai szerint.



A legnagyobb brit közvéleménykutató csoport, a YouGov 14 ezer brit választó bevonásával elvégzett vizsgálata szerint - amely a The Daily Telegraph című konzervatív napilap megbízásából készült - a 2010 óta kormányon lévő konzervatívok a legutóbbi, 2019-es parlamenti választáson elnyert 365 mandátumnál 196-tal kevesebbet szereznének, ha most tartanák az idén esedékes választásokat.



Az összeomlásszerű konzervatív párti vereséggel végződött 1997-es brit választásokon a Konzervatív Párt John Major akkori miniszterelnök vezetésével 178 képviselői helyet veszített.



A YouGov számításai szerint azonban ha a jelenlegi támogatottsági adatok érvényesülnek a következő választáson, a Konzervatív Párt 1906 óta nem tapasztalt mandátumveszteséget szenvedne.



Az 1906-os brit parlamenti választáson az Arthur Balfour vezette konzervatívok 246 alsóházi képviselői helyet veszítettek az addigi 402-ből, és a Liberálisok arattak elsöprő győzelmet Henry Campbell-Bannerman vezetésével, 214 fővel 397-re növelve frakciójuk létszámát.



A YouGov modellszámításai szerint az idei választások után a Sir Keir Starmer vezette Munkáspárt 385 fős frakcióval és hatalmas, 120 fős alsóházi többséggel alakíthat kormányt.



A hétfőn ismertetett számítások szerint a választókerületi pártpreferenciák azt valószínűsítik, hogy a konzervatív párti kormány 14 miniszteri rangú tagja is elveszíti alsóházi mandátumát az idei választáson. Köztük van Jeremy Hunt pénzügyminiszter, Grant Shapps védelmi miniszter, Lucy Frazer kulturális miniszter, Gillian Keegan oktatási miniszter, Alex Chalk igazságügyi miniszter, valamint Penny Mordaunt, a konzervatívok alsóházi frakcióvezetője, aki e tisztségében szintén kabinettag.



A 2019-ben tartott legutóbbi brit parlamenti választáson az akkor még Boris Johnson vezette Konzervatív Párt negyven éve nem látott arányú győzelmet aratott, és 80 fős alsóházi többséggel alakíthatott új kormányt.



Johnson azonban 2022 júliusában lemondott pártvezetői posztjáról és a miniszterelnöki tisztségről, miután nyilvánosságra került, hogy a londoni kormányfői hivatalban a koronavírus-járvány miatt saját kormánya által elrendelt szigorú korlátozások idején ivászatokkal kísért társasági összejöveteleket rendeztek. A konzervatívok választói támogatottsága jelentős részben e botrány hatására süllyedt mélypontra.