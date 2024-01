Baleset

A jégre hajtott autójával egy férfi, miután korcsolyázni támadt kedve - óriási hiba volt

Nádszeg (Galántai járás) mellett egy fiatalember a ?koda Octaviájával úgy gondolta, a verda is megérdemli, hogy élvezze egy picit a korcsolyaszezont, és kigurult a falu melletti földeken természetes módon kialakult korcsolyapályára. Csakhogy ember tervez, Isten végez. Míg ugyanis a környékbeliek vígan elkoriznak a befagyott laposon, az egy bő egytonnás járgányt már nem bír az el. Emberünk tehát pórul járt, a jég beszakadt a kocsi alatt, és nem is volt egyszerű kimenteni. Addig is csodás látványvilág tárult azok elé, akik akár csak katasztrófaturitaként tekintették meg az izmos tárlatot - írja a Paraméter.