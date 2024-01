Durva baleset

Beszakadt a padló az esküvői bulin, métereket zuhantak a fiatalok - videó

Beszakadt a padló az első emeleten egy szombaton tartott olaszországi esküvői buliban, több mint hatvan ember sérült meg, közülük öten súlyosan. A sérülteket a környező városok kórházaiba szállították a mentők, köztük egy hetedik hónapban lévő terhes nőt is - írja a Telex.



Az esküvőt a Convento di Giaccherinóban, a toszkánai Pistoia melletti egykori kolostorban tartották. Az épület gyakran ad otthont hasonló rendezvényeknek. A vendégek nagyobb része már távozott a buliból, de mintegy hatvanan - főként fiatalok - még bent maradtak az első emeleti teremben táncolni, amikor hirtelen leszakadt alattuk a padló. Egyemeletnyit, öt métert zuhantak, és törmelék borított be mindenkit.



A helyszínre több mentőautó érkezett, valamint kivonult a tűzoltóság, a rendőrség, a carabinieri és a városi rendőrség is.