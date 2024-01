Izraeli-palesztin

A túszok családtagjai szeretteik kiszabadítását követelik a háború századik napján Izraelben

Az izraeli túszok családtagjai a Hamász által elrabolt szeretteik kiszabadítását követelték az izraeli kormánytól vasárnap, a Gázai övezetet uraló Hamász palesztin terrorszervezet elleni háború századik napján. 2024.01.14 18:56 MTI

Vasárnap száz perces sztrájkot tartanak a száznapos háború és az elhurcoltak iránti szolidaritás jeleként a gazdaságban, a tudományos intézményekben és más területeken Izraelben - jelentette be az izraeli szakszervezeti mozgalom, a Hisztadrut.



A Hisztadrut országos munkabeszüntetéséhez csatlakoztak az ország legnagyobb vállalatai, a kórházak, a biztosító- és pénzügyi társaságok, a kutatóintézetek és különböző egyesületek. Több felsőoktatási intézményben száz percre leállították az oktatást, néhány egyetemen megemlékezéseket tartottak.



Tel-Avivban, az Elraboltak terének átnevezett központi, az izraeli opera, a Kameri Színház, a városi könyvtár és a helyi szépművészeti múzeum közötti téren a családtagok szervezete 24 órás tüntetést rendezett, amely szombat este kezdődött.



A rendezvényen tárgyalásokat és megállapodást sürgetnek szeretteik szabadon bocsájtása érdekében. A szombat esti tömeggyűlésen többek közt részt vett Beni Ganz, a Nemzeti Tábor párt elnöke, a szűk hadikabinet tagja is.



A háború századik napján tovább folytak a harcok, az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője vasárnap reggel bejelentette, hogy az elmúlt nap során az övezet középső részén négy, délen, Hán-Junisz térségében pedig kilenc palesztin fegyverest öltek meg, közülük ötöt egy alagútban. Az akciókat a légierő és a szárazföldi csapatok együttműködésével hajtották végre.



Emellett az övezet északi részén megtaláltak és megsemmisítettek számos rakétakilövő állást és rakétákat is. A katonai szóvivő vasárnap reggel engedélyezte egy újabb, 21 éves, elesett izraeli katona nevének nyilvánosságra hozatalát.











Szombat este a libanoni-szíriai-izraeli határháromszögben fekvő, vitatott hovatartozású Dov-hegynél járőröző izraeli katonák tűzharcban megölték egy libanoni fegyveres csoport négy tagját, akik libanoni területről Izrael területe felé vonultak - jelentette az IDF szóvivője vasárnap reggel.