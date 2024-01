Illegális bevándorlás

Bakondi György: romlik a helyzet a balkáni migrációs útvonalon

Romlik a helyzet a balkáni migrációs útvonalon, idővel újra kezdődhetnek a tömeges, erőszakos behatolási kísérletek Magyarország déli határainál - erről beszélt Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán szombat este.



A balkáni migrációs útvonalon Törökország, Görögország irányából jelentős torlódás alakult ki, a szerb rendőri intézkedések hatására részben Románia, részben Horvátország, Szlovénia, Olaszország felé terelődnek a migránsok. Már az olasz rendőrség is szigorította az ellenőrzést a szlovén határon. Arra lehet számítani, hogy a szerb rendőrség nem tudja sokáig fenntartani a jelenlegi megerősített jelenlétet és Magyarország déli határain újra kezdődnek a tömeges, erőszakos behatolási kísérletek - mondta.



A főtanácsadó kitért arra is, hogy az EU nem talált jó megoldást az illegális migránsok távol tartására. Az unió szerint az a megoldás, hogy jöjjenek be a migránsok és táborokban helyezzék el őket. A nemrég elfogadott európai migrációs paktum újból bevezeti a kvótákat, migráns táborokhoz vezet. Ez nem megoldás, sőt, még vonzerőt is jelenthet a migránsok számára, hogy útra kelljenek Európába - mondta Bakondi György. Ezzel szemben a magyar modell a jó, mely szerint még az EU-n kívül kell a kérelmet benyújtani, és csak megfelelő ellenőrzés után jöhetnek a bevándorlók, ez szolgálja a biztonságot - szögezte le.



A nemzeti konzultáció éppen azért lényeges, hogy ebben a fontos kérdésben is kinyilváníthassák véleményüket az emberek, és - ahogy már 2015-ben is -, világossá tegyék: nem szeretnék, hogy átgázoljanak az országon a migránsok. Ez ad megfelelő felhatalmazást a kormánynak, hogy folytassa munkáját - tette hozzá a miniszterelnök főtanácsadója.



Bakondi György elmondta azt is: törvény született a riasztólövés alkalmazásáról, melynek célja, hogy elrettentse, távol tartsa a műszaki eszközöket és a határt védőket fenyegető illegális migránsokat.