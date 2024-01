Terrorizmus

Brit védelmi miniszter: nem lehet hagyni, hogy banditák veszélyeztessék a nemzetközi hajózást

A brit védelmi miniszter szerint nem lehet hagyni, hogy banditák veszélyeztessék a nemzetközi hajózást.



Grant Shapps a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilapnak adott, szombaton megjelent nyilatkozatában a jemeni húszi lázadók ellen előző nap végrehajtott brit-amerikai katonai akció indokairól szólva kijelentette: csak idő kérdése volt, hogy a húszik támadásaiban mikor halnak meg olyan ártatlan emberek, akiknek semmi közük az izraeli-gázai konfliktushoz.



Az Irán által támogatott jemeni húszi lázadók számos támadást intéztek a Vörös-tengeren közlekedő - szerintük Izrael felé tartó, vagy Izraelt védő - kereskedelmi és hadihajók ellen azóta, hogy Izrael hadműveleteket kezdett Gázában az övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet katonai és politikai gépezetének felszámolására.



Az izraeli hadműveletek előzményeként a Hamász tavaly október 7-én összehangolt terrortámadást hajtott végre Izrael déli térségében. A támadásban 1200 ember meghalt, több mint háromezer megsérült és a terrorszervezet Gázába hurcolt 240 túszt, akik közül sokan még mindig fogságban vannak.



A húszik vörös-tengeri támadásaira válaszul péntekre virradó éjjel a brit és az amerikai fegyveres erők számos húszi katonai célpont ellen hajtottak végre légicsapásokat Jemenben. Az Egyesült Államok szombat hajnalban újabb támadásokat intézett húszi katonai létesítmények ellen.



A brit védelmi miniszter a szombati Telegraph-interjúban kijelentette: a húszik vörös-tengeri támadásai ötvennél több ország hajóforgalmát érintik, és e támadások most már valójában semmiféle kapcsolatban nem állnak az izraeli-gázai konfliktussal.



Grant Shapps szerint Irán elkerülhetetlen feladata, hogy megüzenje a húsziknak: túlságosan messzire mentek a vörös-tengeri támadásaikkal.



Shapps kijelentette: a teheráni rezsimnek tűzszünetre kell rászorítania a húszi lázadókat, és az összes többi olyan csoportot, amelyek Irán nevében tevékenykednek - ezek között van például a libanoni Hezbollah is -, mivel "a világ most már türelme végén jár".



Hozzátette: nem alakulhat ki olyan helyzet, hogy a nemzetközi tengeri útvonalak túl veszélyesekké válnak a hajóforgalom számára.



A brit védelmi miniszter megerősítette azt a brit kormányzati álláspontot, amely szerint a húszik elleni támadás önvédelmi célokat is szolgált, mivel a jemeni lázadók brit hajókat is célba vettek, köztük a brit királyi haditengerészet Diamond nevű rombolóját, amely a térségben járőrözik.



Shapps hangot adott annak a reményének, hogy nem lesz szükség további brit katonai fellépésre a húszik ellen, de hozzátette: megfigyelés alatt kell tartani a helyzetet, mivel "realisták vagyunk és tudjuk, hogy meglehetősen észszerűtlenül gondolkodó emberekkel van dolgunk".