Az EU Guatemalával kapcsolatos szankciós keretet hozott létre

Az Európai Unió Tanácsa Guatemalára vonatkozó szankciós intézkedéskeretet hozott létre "a demokrácia és a békés és szabályos hatalomátadás támogatására". 2024.01.13 13:02 MTI

A tanács brüsszeli közleménye szerint "a korlátozó intézkedések célzott kerete" lehetővé teszi, hogy az Európai Unió felelősségre tudja vonni azokat, akik akadályozzák a demokratikus átmenetet a Guatemalában 2023-ban tartott általános választást követően, amely Bernardo Arévalo megválasztott elnök győzelmével zárult.



Az új szabályozás értelmében az EU korlátozó intézkedéseket vezethet be azokkal a személyekkel és szervezetekkel szemben, akik vagy amelyek felelősek Guatemalában a demokráciát, a jogállamiságot és a békés hatalomátadást aláásó intézkedésekért, egyebek között a tisztviselők, a demokratikusan megválasztott hatóságok, a civil társadalom, a média és az igazságügyi szereplők üldözése vagy megfélemlítése, valamint az állami pénzeszközöket érintő pénzügyi kötelességszegés és az engedély nélküli tőkekivitel révén.



Minden célzott korlátozó intézkedésnek egyénekre vonatkozó utazási korlátozásból, valamint személyek és szervezetek vagyonának befagyasztásából kell állnia. Ezenfelül uniós országok állampolgárai és unióban bejegyzett szervezetek nem bocsáthatnak pénzeszközöket és gazdasági erőforrásokat a jegyzékbe vett személyek és szervezetek rendelkezésére - írták.



A közlemény Josep Borrell uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselőt idézte, aki azt mondta: az EU továbbra is határozottan és egyértelműen támogatja a guatemalai demokráciát, az új szankciós keret elfogadása ennek a kötelezettségvállalásnak a részét képezi. Bizonyítja, hogy az EU kiáll a guatemalai nép mellett és azokkal szemben, akik aláássák az ország demokráciáját. Az EU várakozással tekint az elé, hogy szorosan együttműködjön Bernardo Arévalo elnök jövőbeli kormányával - mondta.



Az EU Guatemala régi partnereként továbbra is teljes mértékben elkötelezett az ország fenntartható, mindenki javát szolgáló fejlődésének támogatása mellett. A demokratikus kormányzás és a jogállamiság előmozdítása és megerősítése mindig elengedhetetlen része ennek az erőfeszítésnek - tette hozzá közleményében az uniós külügyi tanács.



Tájékoztattak továbbá, hogy Josep Borrell január 14-én, vasárnap részt vesz Bernardo Arévalo elnök beiktatásán.



Arévalo augusztus 20-án nyerte meg az államfőválasztás második fordulóját Guatemalában, a végeredmény szerint a szavazatok 59 százalékát szerezte meg.