Meghalt Gonzalo Lira chilei-amerikai blogger egy ukrán börtönben - közölte szombaton a TASZSZ orosz hírügynökség az amerikai külügyminisztériumtól kapott válaszra hivatkozva. A blogger halálát először a családja jelentette be pénteken.



A halálakor 55 éves Lira Harkovban élt, és "CoachRedPill" néven blogolt, de a YouTube-kommentálásra váltott, miután Oroszország 2022 februárjában háborút indított Ukrajnában. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) tavaly májusban letartóztatta, és az ukrán vezetés és a hadsereg "lejáratásával" vádolta.



"Nem tudom elfogadni, ahogy a fiam meghalt. Megkínozták, megzsarolták, 8 hónapig és 11 napig elzárva tartották, és az amerikai nagykövetség semmit sem tett, hogy segítsen a fiamon. A tragédiáért a diktátor Zelenszkij a felelős, a szenilis amerikai elnök, Joe Biden egyetértésével" - írta az édesapa, idősebb Gonzalo Lira a The Grayzone által közzétett feljegyzésben.



Idősebb Lira az X műsorvezetőjét, Tucker Carlsont is elérte, megerősítve fia ukrán fogságban bekövetkezett halálát. Carlsonnal december elején beszélt az esetről.



Lira július végén bukkant fel újra az őrizetből az X-en (korábban Twitter) közzétett posztjaival, amelyekben beszámolt a börtönben elszenvedett kínzásairól és arról, hogy az SBU megpróbálta őt pénzzel megzsarolni. Azt mondta, hogy megpróbál Magyarországra menekülni és menedékjogot kérni.



"Vagy átmegyek a határon és biztonságba kerülök, vagy a kijevi rezsim eltüntet" - írta utolsó nyilvános üzenetében.



Két nappal később egy forrás megerősítette az RT-nek, hogy Lírát elfogták és bebörtönözték az ukrán hatóságok.

