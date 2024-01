Illegális bevándorlás

Lefoglalták a belga migrációügyi államtitkárság fagyasztóját és kávéfőzőjét menedékkérők miatt

Egy belga bíróság bírságot szabott ki az államra, amiért nem biztosított ellátást azoknak a migránsoknak, akiknek menedékkérelme feldolgozás alatt volt. 2024.01.13 09:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Belgiumban bírósági végrehajtók lefoglaltak egy fagyasztószekrényt és egy kávéfőzőt Nicole de Moor menekültügyi államtitkár irodájában, hogy érvényt szerezzenek egy bírósági ítéletnek egy olyan ügyben, amelyet több hónapra hajléktalanná vált menedékkérők indítottak - írta a helyi sajtó a panaszosok ügyvédjének nyilatkozatára hivatkozva.



Korábban egy belga bíróság bírságot szabott ki az államra, amiért nem biztosított ellátást azoknak a migránsoknak, akiknek menedékkérelme feldolgozás alatt volt, azonban az állam egyelőre nem fizette be a büntetéseket - emlékeztetett a La Libre napilap.



A kártérítési pert egy körülbelül 20 menedékkérőből álló csoport indította tavaly, amelynek tagjai három hónapig az utcán éltek, miután a belga hatóságok kiürítették a Brüsszel központjában található menekültszállásukat.



A menekültügyi államtitkár irodájából lefoglalt tárgyakat elárverezik, a bevételt pedig a felperesek kapják meg.



"A cél az volt, hogy megmutassuk: Belgiumban még létezik a jogállamiság" - nyilatkozta Marie Doutrepont, a panaszosok ügyvédje. Doutrepont, aki Progresszív Jogászok Hálózata nevű civil szervezetnek dolgozik, a La Libre-nek elmondta, hogy a belga államot már több mint 9 ezer alkalommal ítélte el a munkaügyi bíróság a menekültek helyzetének kezelése miatt. "A jogvédő ügyvédek folyamatos erőfeszítései ellenére ezeket az ítéleteket sajnos nem tartják tiszteletben" - hívta fel a figyelmet.



Véleménye szerint "példátlan és aggasztó" az, hogy a belga kormány inkább elfogadja az államtitkári iroda tárgyainak lefoglalását, "miközben a menedékkérők továbbra is Brüsszel utcáin fagyoskodnak."



Nicole de Moor korábban kijelentette, hogy az államra kiszabott büntetések kifizetése nem oldja meg a menekültválságot. A flamand kereszténydemokrata párt politikusa a nemzeti hírügynökségnek megerősítette a lefoglalásokat. Nyilatkozatában kiemelte, hogy a belga kormány továbbra is erőfeszítéseket tesz, hogy a menedékkérőknek szállást találjon. Mint mondta, egyelőre nincs elég férőhelyük mindenkinek, de "a jogi eljárások vagy lefoglalások egy milliméterrel sem visznek közelebb a megoldáshoz, épp ellenkezőleg, többe kerülnek, mint amennyit hoznak."



Tavaly már történetek lefoglalások, miután a brüsszeli végrehajtási bíróság engedélyezte a belga szövetségi menekültügyi ügynökség (Fedasil) egyes vagyontárgyainak értékesítését, hogy a szervezet ki tudja fizetni azokat a pénzbüntetéseket, amelyeket a menedékkérők jogainak megsértése miatt szabtak ki rá.

Un congélateur et une machine à café saisis au cabinet de Nicole de Moor https://t.co/HkJORmVTsQ pic.twitter.com/mTBl208tZz — L'Echo (@lecho) January 11, 2024